Carlsen stiller klokkeklart ultimatum, men nå kan VM bli flyttet

Carlsen roses for dette påfunnet, men ekspert mener det var en tabbe: – Veldig tåpelig

Saken oppdateres.

Fredag kom Carlsen med en klokkeklar beskjed i et intervju med VG:

Enten får alle kvalifiserte spillere lov til å delta i årets VM i lyn- og hurtigsjakk, eller så blir han ikke med.

Bakgrunnen er mesterskapet som ble arrangert i Saudi-Arabia i fjor, der spillere fra Israel ble nektet å delta. Heller ikke spillere fra Qatar og Iran fikk visum til første del av turneringen.

Saudi-Arabia har et kjølig forhold til alle disse landene.

– Jeg synes det er voksent av ham å være så tydelig. Forhåpentlig kan det få ting til å skje når det gjelder spillested, sier Atle Grønn.

Han er internasjonal mester (IM) i sjakk og skriver sjakkspaltene til Aftenposten.

Norges sjakkpresident, Morten L. Madsen fastslår at «vi kan være stolte over vår verdensmesters integritet og holdning».

– Det er et sterkt signal, og det er en god og riktig markering. At han gjør det som verdens sterkeste spiller, har stor betydning. Det koster ham også mye i tapte premieinntekter, sier han til Aftenposten.

Avtale kan være lovstridig

Spillestedet for årets VM i lyn- og hurtigsjakk er ikke offisielt kunngjort. Men i forbindelse med fjorårets mesterskap uttalte Georgios Makropoulos, den mektige visepresidenten i Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) at organisasjonen ønsket å arrangere flere VM i Saudi-Arabia.

Og chess.com meldte i desember i fjor at der var inngått en avtale om at mesterskapet skulle spilles i Saudi-Arabia tre år på rad. Det vil si i fjor, i år og neste år.

Ifølge sjakknettstedet bekreftet FIDE-topp Israel Gelfer avtalen.

Samme sjakktopp innrømmet imidlertid at avtalen kunne være lovstridig. Dette fordi FIDEs sjakkregler sier at spillere fra alle medlemsland skal kunne delta under forbundets turneringer.

Presidentvalget kan påvirke

Atle Grønn trekker frem en annen faktor som potensielt kan velte om på planene: Kommende ukes presidentvalg i FIDE.

Der står det mellom nevnte Makropoulos og Arkadij Dvorkovitsj, som var visestatsminister i Russland fra mai 2012 til mai i år.

– Hvis det blir en ny president, er det mulig at spillestedet kan byttes, sier Grønn og fortsetter:

– Makropoulos har inngått en forferdelig avtale for sjakken. Å binde seg til Saudi-Arabia som arrangørland på denne måten, er en katastrofe.

– Hvorfor?

– På grunn av det etiske og omdømmemessige, men også det rent praktiske med spillere som ikke får spille. Og selv om Israel og Iran får delta, er det fremdeles et problem at det er spesielle krav til antrekkene til de kvinnelige spillerne.

Også sjakkpresident Madsen tror presidentkampen kan påvirke hvor VM spilles. Han forteller at han tok opp dilemmaet med Saudi-Arabia som arrangør under et møte med ledende FIDE-representanter i sommer.

– Mitt inntrykk var at dagens FIDE-administrasjon ønsket andre steder å arrangere dette mesterskapet neste gang. Skulle det bli endring i hvem som leder FIDE etter valget, er jeg ganske sikker på at arrangementet blir lagt et annet sted, sier Madsen.

Flere boikottet VM

I fjor boikottet den regjerende lyn- og hurtigsjakkmesteren Anna Muzytsjuk VM på grunn av kvinnesynet i Saudi-Arabia.

Også den amerikanske sjakkstjernen Hikaru Nakamura valgte å boikotte VM. Han forklarte valget med at enkelte spillere ikke fikk lov til å delta, men pekte også på menneskerettighetssituasjonen i landet.

Da mente flere at også Carlsen burde boikottet, men etter VM-gullet i lynsjakk sa han at visumtrøbbelet måtte fikses til neste gang. Og nå har han fulgt opp med et soleklart ultimatum.

– I fjor ble arrangørstedet avklart veldig sent. Det var vanskelig med en boikott. Nå har han hatt ett år på seg, sier Atle Grønn.

Anklages for menneskerettighetsbrudd

Saudi-Arabia anklages for grove menneskerettighetsbrudd. Da Aftenposten nylig var i kontakt med Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty Norge, sa hun at forfølgelsen øker i landet.

Overfor Aftenposten svarte en talsperson ved Saudi-Arabias ambassade i Oslo at alle kan ytre seg som de vil, med mindre budskapet truer stabiliteten i samfunnet eller oppfordrer til terrorisme.

Ina Tin mente at sportsverdenen ikke kan late som den ikke trenger å forholde seg til politikk, fordi «man blir uansett brukt». Hun sa at myndighetenes ambisjon var hvitvasking av imaget, noe Saudi-Arabia avviste.

Morten L. Madsen innrømmer at sjakk og politikk har hengt sammen i alle år, og at «man neppe kan skille dette».

Han bruker ordene «betenkelig og uønsket» for å beskrive Saudi-Arabia som VM-arrangør. Likevel mener han at det også er en annen side ved debatten.

– Vi må være klar over at FIDE fikk gjennomslag for en del forbedrende tiltak sist, som at kvinner fikk gå uten hodeplagg om de ønsket det da de spilte.

Sjakkpresidenten mener at det er en balansegang mellom «å la være å ha aktivitet i landene på grunn av forholdene der», opp mot det å delta og slik «forsøke å stille krav og skape endring».

Peker på fotballen

Sjakkekspert Grønn synes ikke menneskerettighetssituasjonen nødvendigvis betyr at sjakkmesterskap ikke bør legges til Saudi-Arabia.

– Det er ikke ideelt, men så kresne kan ikke sjakken være. De siste årene har mange av de viktigste arrangementene funnet sted i tvilsomme land. Sånn er det også i fotball, som økonomisk er mye sterkere.

– Når fotballen ikke klarer å rydde opp, kan ikke vi stille så strenge etiske krav at vi bare skal ha mesterskap i Vest-Europa. Det blir for snevert, sier Grønn.

Han understreker imidlertid at man «må kunne kreve at alle får være med».

Saudi-Arabias ambassade i Oslo har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelse om Carlsens uttalelser og VM i lyn- og hurtigsjakk fredag. Det har heller ikke FIDE gjort.