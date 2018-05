Carlsens VM får massiv omtale. Nå vekker behandlingen av kvinnene harme: – En skandale

Saken oppdateres.

– Jeg vet veldig lite. Det er ikke skrevet mye om.

Slik reagerer Sheila Barth Sahl, sjakkspilleren i Norge med flest landskamper, når vi ringer og spør om VM for kvinner. Og Sahls reaksjon har en naturlig årsak.

Torsdag spilles første parti i VM-kampen mellom kinesiske Ju Wenjun og Tan Zhongyi. I opptakten til kampen har mange sjakkentusiaster spurt seg: Hvor er all informasjonen fra det internasjonale sjakkforbundet FIDE?

Mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no, Tarjei Joten Svensen, reagerer sterkt på markedsføringen.

– Det er uten tvil en skandale. Selv om det ikke er like stor interesse for VM-kampen for kvinner, så bør de gjøre noe mer enn dette, sier Svensen.

– Elendig markedsføring

VM-kampene for menn, der Magnus Carlsen deltar, pleier å få massiv omtale i norske og internasjonale medier. FIDE pumper også ut informasjon om herrekampene i sine kanaler.

Kontrasten til kvinne-VM er stor. Da vi sjekket onsdag morgen, var status følgende:

Null informasjon på den offisielle hjemmesiden. Null informasjon på den offisielle Twitter-kontoen. Null informasjon på den offisielle Facebook-kontoen.

Så sendte vi FIDE spørsmål om saken.

Svaret kommer noen timer senere. En talsperson for forbundet kommenterer ikke kritikken. FIDE lenker i stedet til bilder på den offisielle hjemmesiden – som er blitt lagt ut i mellomtiden.

I løpet av dagen har FIDE også omtalt kampen på sin Facebook-side.

Sjakkjournalist Tarjei Svensen gir uansett markedsføringen det glatte lag.

– Man visste ingenting om kampen. Og jeg er rimelig godt informert, normalt sett. Jeg har ikke engang vært klar over at det skulle begynne en VM-kamp 2. mai. Det har vært elendig informasjon om arrangementet, sier Svensen.

Barth Sahl har heller ikke hørt mye.

– Det er litt spesielt at det er to kinesere. Det gjør at det er litt fjernet fra resten av verden. Ofte blir turneringer der kun kvinner deltar dekket i mindre grad. Men det er litt uvanlig at det ikke blir nevnt i det hele tatt, sier hun.

Rammet av pengekrise

Det er fortsatt uklart hvor sjakkentusiaster kan følge VM-partiene. Riktignok dukket det opp en offisiell VM-hjemmeside på åpningsdagen.

– Vi som har fulgt med, er ikke overrasket i det hele tatt. FIDE er elendige på kommunikasjon. De er veldig dårlige til å markedsføre seg selv, sier Svensen.

Han tror imidlertid den pågående FIDE-krisen kan være én medvirkende årsak.

I november 2015 ble nemlig president Kirsan Iljumzjinov satt på sanksjonslisten til finansdepartementet i USA. Han ble anklaget for å ha støttet den syriske regjeringen.

Konflikten er årsaken til at den sveitsiske banken UBS Bank mandag stengte FIDEs bankkonto. Forholdet til USA vanskeliggjør også FIDEs jakt etter en ny bank, skriver chess.com.

– FIDE er kanskje opptatt med viktigere ting enn VM-kampen. Det kan ta litt oppmerksomhet, sier Svensen – i henvisning til FIDEs hodebry.

VM-spådom

Med dette kaoset som bakteppe utkjempes altså VM-kampen i Kina. Ifølge sjakkjournalist Ian Rogers er fire eksperter hentet inn for å kommentere partiene – utelukkende på mandarin.

Hjemme i Norge skal Seila Barth Sahl prøve å følge med på VM-kampen.

– Ju Wenjun ville vært nummer fem i Norge. Det er mange som følger med når Simen Agdestein spiller sjakk, og han er på samme nivå. Så sjakkfaglig er nivået sterkt nok. Så det er ingen grunn til ikke å følge med. Men det er klart det er lettere å følge med når det er direktesending med sterke kommentatorer, sier hun.

På spørsmål om hvem hun holder som favoritt, trekker Barth Sahl frem nettopp Ju Wenjun.

Første parti spilles torsdag. Første del av kampen spilles i Shanghai, før spillerne forflytter seg til Chongqing.