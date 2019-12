Carlsens bruk av Google-forskning begeistrer: – En helt vanvittig prestasjon

Magnus Carlsen

Fullt navn: Sven Magnus Øen Carlsen

Født: 30. november 1990 (29 år)

2004: Stormester som 13-åring

2006: For første gang rangert blant de 100 beste i verden

2007: Som 16-åring slår han verdensener Veselin Topalov

2009: Tidenes yngste verdensmester i lynsjakk

2010: 19 år gammel første gang rangert som verdensener

2013: Oppnår tidenes høyeste rankingpoengsum med 2872 (et mål for den relative spillestyrken)

2013: Blir første norske verdensmester i sjakk med 6,5-3,5 mot Viswanathan Anand i Chennai

2014: Blir verdensmester i hurtigsjakk og lynsjakk. Forsvarer VM-tittelen sin med 6,5-4,5 mot Vishy Anand i Sotsji

2015: Er ubestridt som verdens beste sjakkspille. Forsvarer VM-tittelen i hurtigsjakk.

2016: Forsvarer VM-tittelen sin for annen gang med seier i omspillet over russiske Sergej Karjakin i New York

2017: Blir verdensmester i lynsjakk for tredje gang

2018: Har vært verdensener i over sju år på rad. Forsvarer sin VM-tittel i klassisk sjakk mot Fabiano Caruana, også denne gang etter omspill. I desember forsvarer han også VM-tittelen i lynsjakk.

2019: Vinner Shamkir Chess, Grenke-turneringen i Baden-Baden, Norway Chess samt Grand Chess Tour-turneringene i Elfenbenskysten og India. Blir nummer to i VM i Fischersjakk. Avslutter året med nye VM-titler i hurtig- og lynsjakk.