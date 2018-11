Saken oppdateres.

Følg partiet i vinduet nedenfor fra klokken 16.

Vi går inn i dag to av VM-møtet mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana. Fredag ble det remis mellom de to, etter at nordmannen tidlig skaffet seg et overtak med sorte brikker.

Klarer Carlsen å sikre en seier i dag, og dermed ett poeng? VM-kampen er førstemann til 6,5 poeng, der remis gir 0,5 og seier 1. Stillingen er altså 0,5–0,5 etter én dag.