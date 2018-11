De har en lang forhistorie sammen. Nå kjemper de to VM-hjelperne en innbitt kamp på bakrommet.

Stress kan spolere eksamen: Her er syv tips for å unngå jernteppe

LONDON: Når VM-kampen til slutt får en vinner, er det Magnus Carlsen eller Fabiano Caruana som vil motta all hyllesten fra sjakkverdenen. Vinneren får berømmelsen. Sponsoroppdragene. Pengene.

Men i kulissene er spesielt to andre menn også viktige.

Rustam Kasimdzjanov (38) og Peter Heine Nielsen (45), hovedsekundanter for henholdsvis Team Caruana og Team Carlsen.

De pleier å følge spillerne til VM-lokalet. Så går de under jorden igjen.

– De er viktige for utfallet av VM. De er essensielle deler av teamene, forklarer redaktør i sjakkbladet New in Chess Dirk Jan ten Geuzendam til Aftenposten.

Rustam Kasimdzjanov Født: 5. desember 1979 Fra: Usbekistan Tittel: Stormester Plassering på verdensrankingen: 90 Meritter som spiller: Nummer to i junior-VM i 1999, nummer to i FIDE World Cup i 2002, vant FIDEs utslagsturnering om VM-tittelen i 2004

Peter Heine Nielsen Født: 24. mai 1973 Fra: Danmark Tittel: Stormester Plassering på verdensrankingen: 130 Meritter som spiller: Tredjeplass i U18-VM i 1990, fem ganger dansk mester og Nordens beste sjakkspiller før Magnus Carlsen passerte ham

Begge jobbet for Anand

I London jobber Heine Nielsen og Kasimdzjanov mot hverandre. Det handler om å finne de geniale ideene som tar innersvingen på det andre laget.

Men de to hjelperne har også en lang historie sammen. Hovedpersonen i denne historien er tidligere verdensmester Viswanathan Anand.

Heine Nielsen og Kasimdzjanov jobbet nemlig side om side i Anands sekundantteam under VM i 2008, 2010 og 2012.

– Vi jobbet alle i samme rom. Det var vennlig og lekent. Men de pleide å erte hverandre. Personlighetene deres er ganske forskjellige, mimret Anand i et intervju med Aftenposten tidligere i år.

Anand synes de tidligere hjelpernes rolle i årets VM er interessant. Og artig. Han smiler når han omtaler sine gamle kolleger. Men påvirker forhistorien årets VM-kamp?

– Begge har en god anelse om hvordan den andre jobber. Det er veldig lett for Peter å se for seg hvordan Rustam snakker med Fabiano, og det er lett for Rustam å se for seg Peter snakke med Magnus. Men Fabiano og Magnus er ganske forskjellige. Så denne innsikten kan være overvurdert. Til syvende og sist handler det om hva spillerne gjør ved brettet, tror Anand.

Teamene til Magnus Carlsen og Fabiano Caruana: Det er vanligvis hemmelig hvilke sekundanter som jobber i VM-spillernes team. I år vet vi imidlertid noen av spillerne som hjelper Carlsen og Caruana. Her er sekundantene, med ratingtall i parentes: Team Carlsen Peter Heine Nielsen (2635) Laurent Fressinet (2650) Team Caruana Rustam Kasimdzjanov (2659) Alejandro Ramírez (2567) Ioan-Cristian Chirila (2566) Leinier Domínguez (2739) Spesielt i Carlsens tilfelle er det forventet at ytterligere sekundanter er blitt holdt skjult.

Hva gjør egentlig en sekundant?

For når Carlsen sitter og regner ut det beste trekket – mens klokken tikker nådeløst mot null – er han mutters alene. Da hjelper det ikke med et stort sekundantteam.

I den sagnomsuste VM-kampen i 1972 skal amerikanske Bobby Fischer kun ha fått litt hjelp fra sin gamle venn William Lombardy. Motstander Boris Spasskij hadde et stort apparat av sovjetiske stormestere i ryggen. Likevel vant Fischer.

Sekundanter er uansett viktige før en VM-kamp, mener Jon Ludvig Hammer.

– Det er så fryktelig mange mulige åpninger. Skulle Magnus studert alle disse på egen hånd, og alle nyansene, hadde han ikke hatt tid til å spille turneringer mellom VM-kampene. Han hadde brukt opp all tiden sin. Derfor har han andre som gjør grovarbeidet, sier Hammer.

Selv var han med i Magnus Carlsens team under 2013- og 2014-VM. Han forklarer gangen i arbeidet slik:

– Sekundantene ser på masse åpninger og studerer computernes anbefalinger. Etter at man kikker på hypoteser i flere timer, velger man enten å anbefale åpningen eller lete etter noe annet.

– Til slutt sier man «dette har vi undersøkt og dette anbefaler vi». Så kan Magnus enten si seg fornøyd eller si «dette passer ikke helt for meg». Magnus skal godkjenne arbeidet. Det er sekundantene som presenterer forslag, sier Hammer, som jobber som ekspert for VGTV under VM.

– To av de fremste i verden

I Kasimdzjanov og Heine Nielsen har Caruana og Carlsen hentet hjelpere fra øverste hylle, forteller sjakkekspert Atle Grønn.

– Det er to av de fremste i verden. Det er ikke mulig å finne noen som er mer anerkjent. Det er alltid vanskelig å si hvem som er verdens beste sekundanter, men disse to er kandidater.

Et slikt samarbeid krever imidlertid mer enn bare ratingtall. Spillerne jobber i flere uker, om ikke måneder, med VM-forberedelser. Det innebærer lange arbeidsøkter med sekundantene.

Derfor er også den personlige kjemien svært viktig. Kasimdzjanov og Caruana dukker ofte opp på Saint Louis Chess Club om kveldene. Da spiller de gjerne «bughouse» – en leken sjakkvariant som utkjempes mellom to lag. Carlsen og Heine Nielsen liker å spille basketball sammen.

Heine Nielsen har nå vært Carlsens sekundant i tre VM.

– Han er veldig viktig. Jeg har kjent ham i mange år. Han vet veldig godt hva slags opplegg han skal lage rundt meg. Jeg har tro på at han fortsatt er en bra leder for teamet. Jeg synes samarbeidet går veldig bra, sa Carlsen til Aftenposten tidligere i år.

Kasimdzjanov har hjulpet Caruana siden 2015.

– Det er åpenbart at Rustam har lang erfaring. Han vet også hva de han jobber med trenger. Vi har et veldig bra arbeidsforhold, har Caruana tidligere fortalt.

Niende runde av sjakk-VM starter onsdag klokken 16.00 norsk tid.