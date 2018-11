Internasjonal presse om Carlsens skjebnedag: – Et geni i alvorlig fare

UP-sjefen har et godt tips til hva du bør legge under juletreet i år

Saken oppdateres.

Klokken 16 onsdag kommer Magnus Carlsen og Fabiano Caruana til spillelokalet i London for siste gang.

Etter 12 sjakkpartier som har endt remis, er det i dag nødt til å bli kåret en vinner.

Først skal partene ut i maksimalt fire partier med hurtigsjakk. Dersom det fortsatt ikke er en vinner, er det lynsjakk som gjelder. Om det fortsatt ikke er kåret en verdensmester, vil det hele bli avgjort med armageddon, som utelukker et nytt remisresultat.

Det ble i 2012 estimert at det er rundt 600 millioner sjakkspillere i verden, og gigantduellen mellom Caruana og Carlsen er derfor naturligvis omtalt i medier over hele kloden.

Carlsens manager Espen Agdestein tror at årets duell har sørget for mer interesse fra aviser i vestlige land. De tre foregående mesterskapene har Carlsen spilt mot en russisk og en indisk spiller, men denne gangen er det en amerikaner på den andre siden av brettet.

- Kanskje det skaper litt mer interesse i Vesten, og litt mindre interesse andre steder. Jeg tror det er bra at Magnus og Caruana er nummer 1 og 2 i verden. Det er en match som er veldig spennende og alle har ventet på, sier Agdestein.

Forbrenner få kalorier

Sveitsiske Neue Zürcher Zeitung tar folkehelsevinklingen på dagens sjakkparti. De har sett nærmere på kaloriforbruket og næringsbehovet for sjakkspillerne.

Om du lurer, franske forskere fant ut av amatørspillere brenner i snitt 120 kalorier hver time. De skriver også om hva som fysisk skjer i kroppen når man spiller sjakk. En fransk studie viser at hjertet i snitt går fortere enn vanlig, og slår mer variert.

Den franske avisen El Pais er i London og dekker verdensmesterskapet, og mener Carlsen har trøbbel med tittelen «Et geni i alvorlig fare».

– Det som var et sultent, ungt og sprekt geni er nå en vaklende mester. Han virker uforberedt, usikker, og med store motivasjonsproblemer, skriver avisens Leontxo García.

Han skriver at det eneste som er negativt for Caruana er statistikken når det kommer til lyn- og hurtigsjakk.

Carlsen er som ... Chelsea

The Guardian, avisen med den lengstlevende daglige sjakkspalten i verden, har en leser som har forsøkt å dra fotballen inn i sjakkmesterskapet. I en spalte spør leseren om hvilke lag som passer best med spillestilen til de to kamphanene.

Så langt har en leser gitt Fabiano Caruana rollen som Atlético Madrid, et tøft lag å knekke, alltid briljante og alltid forberedt. Vår egen Carlsen derimot er som Chelsea under Mourinho, alltid angripende, effektiv, og avgjør kamper som ser jevne ut.

Det tyske nettstedet news.de ser nærmere på Magnus Carlsen, og presenterer han for sine lesere. De illustrerer artikkelen med et instagrambilde av sjakkstjernen i bar overkropp mens han trener.

Den tyske avisen Suddeutsches Stefan Kindermann sier i et videointervju at Carlsen er ute av form, og har mistet sin magi.

Håper på lokal verdensmester

St. Louis Public Radio fokuserer på at byen kan få sin første verdensmester dersom Caruana tar det siste stikket onsdag. Utfordreren flyttet til St. Louis i 2015.

– Jeg tror vi sitter i sentrum for sjakken, sier Rex Sinquefield fra St. Louis Chess Club.

Milliardæren har mye av æren for at klubben er blitt «hot» i sjakkverden. Blant annet arrangerer klubben en stor turnering, som Carlsen var en av vinnerne i for en stund tilbake.

Fox Sports hopper over lyn- og hurtigsjakken og tar for seg den siste muligheten for avgjørelse, armageddon. De mener at tolv remis ikke forteller om dramaet som mesterskapet har vært.

Yahoo Sports er enig med Fox om at mesterskapet har vært dramatisk, selv om det er første gang i historien at alle partiene har endt remis.