Disse grafene viser hvorfor Magnus Carlsen ikke vinner

Saken oppdateres.

LONDON: Syv VM-partier har kommet og gått. Sjakkpublikummet her i London venter fortsatt på et avgjort parti mellom Fabiano Caruana og Magnus Carlsen.

Én åpenbar årsak til at ingen av spillerne har klart å vinne, er det nærmest totale fraværet av tabber.

Stormester Daniel King er imponert over nivået.

– Har det egentlig vært noen tabber i VM?

– Nei, svarer King kontant.

Når vi spør om hvorfor tabbene uteblir, svarer King med et smil «fordi spillerne er veldig, veldig gode».

Dette viser analysen

Engelskmannen har et poeng. Hvis man kjører de syv VM-partiene gjennom analyseverktøyet Lichess – som kjører sjakkcomputeren Stockfish – kommer nemlig følgende resultat ut:

Caruana har gjort syv såkalte unøyaktigheter og én feil

Carlsen har gjort seks unøyaktigheter og fire feil

Og ingen av spillerne har gjort én eneste tabbe

De aller fleste unøyaktighetene kom i maratonpartiet i første runde.

– Magnus burde vunnet parti 1, for han hadde ikke bare én måte å vinne på, men flere, sier tidenes beste kvinnelige sjakkspiller, Judit Polgár.

Ungarerens stormesterkollega Ian Rogers er enig. Han mener dessuten Carlsen gjorde en stor feil i det første partiet, da han flyttet sin bonde til h5 i det 34. trekket. «Det er så nærme en tabbe du kommer i dette VM», sier Rogers.

Kritiserer Carlsen

Resultatet er uansett at spillerne er like langt i London. Det handler om mer enn bare at spillerne er gode.

– De er veldig forsiktige. De gjør ikke stillingene sine sårbare. De er på den trygge siden, sier Judit Polgár, som får støtte fra Ian Rogers:

– Nivået er veldig høyt. Men det er lett å spille på høyt nivå når du ikke tar risiko. Siden parti 1, har de vært mye mer forsiktige.

Den australske stormesteren mener Carlsen velger en dårlig strategi i VM-kampen.

– Det handler om innstilling. Magnus ser ut til å tenke at et av disse 12 partiene vil Fabiano gjøre noe tullete, og da vil presset mitt føre til noe. Men han er ikke villig til å gamble i det hele tatt.

Carlsen roste Caruana

Nå spørs det om én av spillerne tabber seg ut i løpet av de 12 langsjakkpartiene. Etter det skal VM eventuelt avgjøres gjennom hurtigsjakk-omspill. Dersom det ender likt blir det lynsjakk. Og dersom det ender likt, får man et såkalt armageddon-parti. Der får spilleren med hvite brikker mer betenkningstid. Ulempen er at svart vinner dersom partiet ender remis.

På pressekonferansen etter partiet fikk spillerne følgende spørsmål:

«Er det frustrerende at motstanderen ikke kommer til å gjøre tabber?»

– Hvis ingen av oss gjør tabber resten av partiet, er den som velger svart i armageddon veldig heldig. Men jeg tror det blir mer enn nok feil fra begge fremover, svarte Caruana.

Slik svarte Carlsen:

– Jeg tenker ikke på det. Caruana er en ekstremt sterk spiller, så jeg forventer at han spiller bra. Begge gjør tabber, men de er små.

Sjakk-VM fortsetter med runde 7 mandag. Partistart er klokken 16 norsk tid.

Under kan du se utviklingen i de syv VM-partiene. Jo lengre grafen går ned, jo større er overtaket til spilleren med svarte brikker. Grafene er hentet ut gjennom analyseverktøyet til lichess.org. Det er spilleren som står sist som har svarte brikker. Står det f. eks. Caruana-Carlsen, har Carlsen svarte brikker.