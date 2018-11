Ekspert om fleipete Carlsen: – Det viser at de er forskjellige

To brødre i 50-årene omkom i flyulykken i Meråker

Saken oppdateres.

Fredag begynner VM-kampen i London. Torsdag møtte duellantene, verdensmester Magnus Carlsen (27) og utfordrer Fabiano Caruana (26), til pressekonferanse.

I de tidligere VM-kampene har Carlsen møtt Sergej Karjakin og Viswanathan Anand, som begge har ligget langt bak på verdensrankingen. Nå møter han altså Caruana – som er en klar nummer to i verden.

– Jeg vet at jeg møter en formidabel motstander, men jeg skal gjøre mitt beste for å vinne igjen, sier Carlsen.

– Hvis jeg fortsetter å spille slik, vinner jeg ikke

Da en russisk journalist spurte om Carlsen får «kvinnelig støtte» under VM-kampen, svarte han med et glis: «Kvinner hater meg. De ser på meg som frastøtende». Det var bare ett eksempel på den fleipete tonen i Carlsens svar.

Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn la merke til en tydelig kontrast på pressekonferansen.

– Magnus spøkte og Caruana var alvorlig, oppsummerer Grønn.

– Det viser at det er to forskjellige typer. Det er morsomt at vi får en sånn «kollisjon» i personligheter, legger han til.

Carlsen fikk imidlertid også mer seriøse spørsmål, for eksempel om hvorvidt han anser seg selv som underdog eller favoritt.

– Det er lenge siden jeg har sett på meg selv som en underdog. Hvis du har vært rangert som nummer én i syv år og vunnet tre VM og fortsatt ser på deg selv som en underdog, er det noe fundamentalt galt med psyken din, sier Carlsen.

Han la imidlertid til at han har stor respekt for Caruana som spiller.

– Hvis jeg spiller som jeg har gjort nylig, kommer jeg nok ikke til å vinne. Så jeg må løfte spillet mitt. Men jeg har stor tro på evnene mine til å få til det.

Fakta om Magnus Carlsen * Født: 30. november 1990 (27 år) * Rankingpoeng: 2835 (november 2018) * Høyeste ranking: 2882 (mai 2014) * Har vært verdensener i over syv år på rad. Starter fredag sitt fjerde VM i klassisk sjakk. Fabiano Caruana (USA) er utfordrer.

Fakta om Fabiano Caruana * Født: 30. juli 1992 (26 år) * Nasjonalitet: USA og Italia * Rankingpoeng: 2832 (november 2018) * Høyeste ranking: 2844 (oktober 2014) * Vant kandidatturneringen i slutten av mars som ga rett til å møte regjerende mester Magnus Carlsen i VM i klassisk sjakk i London.

– Magnus har ingen klare svakheter

Fabiano Caruana har hatt et glimrende 2018. Han har blant annet vunnet Norway Chess, Grenke Chess og Sinquefield Cup – tre av de mest prestisjetunge turneringene i verden. Han har tatt kraftig innpå Carlsen i løpet av året.

Denne VM-kampen er imidlertid det klart største Caruana har vært med på. Det er knyttet stor spenning til hvordan han takler det.

– Jeg synes ikke Magnus har noen klare svakheter, sier Caruana.

– Ofte er feilene hans veldig individuelle, de har ikke noe klart mønster ved seg. Slik er det også med de fleste spillerne på toppnivå. Men han gjør også tabber, det gjør vi alle. Det handler om å utnytte tabbene hans når de kommer.

Første runde i sjakk-VM spilles fredag klokken 16 norsk tid.

Slik spilles VM

VM-kampen spilles som best av 12 partier. Førstemann til 6,5 poeng vinner. Dersom det står 6–6 etter 12 runder, blir det hele avgjort gjennom partier med kortere betenkningstid.

9. november: Runde 1

10. november: Runde 2

11. november: HVILEDAG

12. november: Runde 3

13. november: Runde 4

14. november: HVILEDAG

15. november: Runde 5

16. november: Runde 6

17. november: HVILEDAG

18. november: Runde 7

19. november: Runde 8

20. november: HVILEDAG

21. november: Runde 9

22. november: Runde 10

23. november: HVILEDAG

24. november: Runde 11

25. november: HVILEDAG

26. november: Runde 12

27. november: HVILEDAG

28. november: Omspill