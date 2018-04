Ekspertene fulgte samtalen mellom Carlsen og Caruana med argusøyne: – De er fullstendig sjokkerte

Karjakin nærmer seg Carlsen-omkamp. Mysteriet forvirrer sjakklegende: – Han er som to ulike personer

FABIANO CARUANA-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

Fabiano Caruana vant kandidatturneringen i Berlin og skal møte Magnus Carlsen til VM-kamp i november. Lørdag spilte de remis i storturneringen Grenke Chess i Baden Baden, Tyskland.

Mange VM-kamper opp gjennom historien har vært preget av et iskaldt forhold mellom spillerne.

Da lørdagens parti var over, ble det musestille i Chess24.com sitt studio. Begge kommentatorene - Jan Gustafsson og Peter Leko - satt konsentrerte og observerte hvordan Caruana og Carlsen kommuniserte med hverandre.

– Det ser ut som det ikke er noen kald krig-situasjon. De har et godt forhold. De har alltid hatt et godt forhold. At de skal møtes til VM-kamp, endrer ikke på det, konkluderte Gustafsson.

Spøkte om «hangover»

Sergej Karjakin tapte VM-kampen for Magnus Carlsen i 2016. Etterpå fortalte han at det som skjedde under kampen «ikke bidro til vennskap».

Det var imidlertid svært god stemning mellom Carlsen og Caruana lørdag. Carlsens betraktninger rundt at Caruana kom rett fra kandidatturneringen i Berlin, endte med en morsom ordveksling.

– Jeg tenkte det var bra å møte Fabiano allerede nå i første runde. Jeg tenkte at han hadde «hangover» fra Berlin, sa Carlsen til chess24.com.

– Jeg mente det ikke bokstavelig, altså, la verdensmesteren til.

– Kanskje bokstavelig også, svarte Caruana - med et glis.

– Fullstendig sjokkerte

Selve partiet endte ikke like muntert for Carlsen. Han skaffet seg et overtak mot en lite opplagt Caruana, og så ut til å gå mot seier.

Etter over fem timers spill måtte imidlertid Carlsen ta til takke med remis. Han overså noen kompliserte trekk - og fant ikke den riktige veien til seier.

– Det føles som de begge er fullstendig sjokkerte over at de ikke kunne finne seieren, kommenterte Peter Leko - som selv har vært blant verdens beste sjakkspillere i en årrekke.

Carlsen og Caruana brukte god tid etter partiet til å analysere.

– Begge syntes dette sluttspillet var fascinerende. Begge respekterer og elsker sjakk så mye, at de automatisk føler at dette var spesielt, sa Leko.

Søndag kan det bli mer spesiell sjakk. Carlsen skal spille mot Hou Yifan - verdens beste kvinnelige sjakkspiller. VM-utfordrer Caruana er samtidig storfavoritt mot tyske Matthias Bluebaum.

Grenke Chess Classic er én av verdens beste turneringer. Årets utgave spilles over ni runder og avsluttes 9. april.