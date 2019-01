Ekspertene tror Magnus Carlsen ville hevne seg på fotograf

Han trente vidunderbarnet Magnus Carlsen. Nå skal han skrive om sjakk for Aftenposten

Det var store forventninger da spillerne som innehar første- og tredjeplassen på verdensrankingen skulle møtes i den sjette runden av Tata Steel Masters, som foregår i nederlandske Wijk aan Zee.

Carlsen vant partiet etter 51 trekk.

Men da kampen skulle starte, var ikke spillerne på plass.

Carlsen, som spilte med hvit og dermed skulle åpne partiet, møtte først opp etter at klokken hans hadde tikket i 12 minutter. Hans aserbajdsjanske motstander var fortsatt ikke å se.

Det tok cirka 12 minutter til før Mamedyarov dukket opp. Han mistet dermed like mye tid som Carlsen. Mamedyarov ventet tilsynelatende for ikke å få en urettferdig fordel.

Nå roses Mamedyarov for at han lot klokken gå.

– Det er veldig bra gjort av Mamedyarov – uten at det ble avgjørende for partiet. En fin gest, sier Tarjei Svensen, som driver sjakknettstedet Matt og Patt.

Wijk aan Zee-turneringen sjakk Wijk aan Zee-turneringen sjakk i Nederland fredag, 6. runde: Magnus Carlsen, Norge – Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan 1-0, Richard Rapport, Ungarn – Vladimir Kramnik, Russland 0,5-0,5, Vishy Anand, India – Jan Nepomniasjtsji, Russland 0,5-0,5, Jan-Krzysztof Duda, Polen – Anish Giri, Nederland 0-1, Ding Liren, Kina – Teimour Radjabov, Aserbajdsjan 0,5-0,5, Vidit Santosh Gujrathi, India – Samuel Shankland, USA 0,5-0,5, Jorden van Foreest, Nederland – Vladimir Fedosejev, Russland 1-0. Stillingen: 1) Nepomniasjtsji 4,0, 2) Carlsen 4,0, 3) Ding 4,0, 4) Giri 4,0, 5) Anand 3,5, 6) Vidit 3,5, 7) Radjabov 3,0, 8) Shankland 2,5, 9) Mamedyarov 2,5, 10) Rapport 2,5, 11) Duda 2,5, 12) Van Foreest 2,0, 13) Fedosejev 2,0, 14) Kramnik 2,0. Turneringen avsluttes 27. januar.

– Det virker ganske opplagt

Etter kampen unngikk Carlsen spørsmålet om hvorfor han kom for sent. Manager Espen Agdestein har ikke besvart våre henvendelser.

Flere eksperter tror de vet hvorfor den norske sjakkstjernen valgte å komme for sent.

Ifølge Peter Doggers i chess.com har sjakkmiljøet i flere år irritert seg over en fotograf som de mener ikke respekterer retningslinjene for fotografering ved turneringene.

Den samme fotografen dukket også opp under en seanse på torsdag. Da skulle Magnus Carlsen og flere stormestere spille basketball. Fotografen oppførte seg «uhøflig», twitret Peter Doggers, som er innholdsdirektør for Chess.com.

Fotografens oppførsel skal ha ført til at Magnus Carlsen forlot basketballøkten tidligere en planlagt, mente Doggers.

Aftenpostens sjakkspaltist tror hendelsen er grunnen til at Carlsen kom for sent Atle Grønn.

– Det virker ganske opplagt, selv om Magnus ikke ville si det. Fotografene får ta bilder ved brettet de ti første minuttene. Episoden i går irriterte nok Magnus såpass at han gjorde dette som hevn mot denne fotografen.

Det skal sies at fotografen var bannlyst fra fredagens partier. Det er uvisst om Carlsen visste dette.

«Respektløs» fotograf

Sjakkjournalisten Tarjei Svensen har selv sett fotografen, som tilhører den internasjonale pressen, i aksjon.

– Han er respektløs og stiller seg foran alle andre. Han brøyter seg frem. Han har irritert ganske mange, og det kulminerte på en måte i går, sier Svensen.

Han synes det er forståelig hvis Carlsens handling var en reaksjon på basketballepisoden. Svensen tror fotografens oppførsel også kan være irriterende under de ti første minuttene av sjakkpartiene.

– Akkurat det må spillerne selv svare på, men han er litt nærgående. Jeg kan tenke meg at det er irriterende for spillerne.

Det er Atle Grønn enig i.

– Det er forstyrrende under spillet. Ved noen turneringer får fotografene ta bilder de første fem minuttene, andre ganger ti. Det hender at spillerne ikke gjør noen trekk før fotografene er ferdige. Sjakk er jo en konsentrasjonssport. De er ikke fotballspillere, som er vant med å spille der det bråker. Alt er forstyrrende, sier Grønn.

Ville starte med like mye tid

Flere roste Mamedyarov for at han lot tiden gå ved sitt først trekk.

«En flott handling» twitret Chess.comnews.

Atle Grønn er enig i at det var fin sportsånd, men tror også det var en annen grunn til at Carlsens motstander ville starte med lik tid.

– Han vil ikke gå inn i den psykologiske rollen der Magnus gir han en gave før start, sier Grønn, før han fortsetter:

– Å starte med ti minutter ekstra ville gitt en rar følelse for ham underveis. Han ville ikke fokusere på det. Jeg synes det er kult gjort av han å si: «La oss avgjøre dette ved brettet.»

Med seier ligger Carlsen på delt førsteplass etter at seks av 13 partier er spilt.