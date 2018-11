Er Magnus Carlsen tidenes beste? Dette taler for og mot.

Det var her Northugs krise fikk et ansikt

LONDON: Posisjonen hans var lenge truet. Men Magnus Carlsen (27) troner fortsatt på sjakktronen. Seieren over Fabiano Caruana (26) onsdag er Carlsens fjerde VM-seier.

Det gjør ett spørsmål stadig mer aktuelt: Er 27-åringen fra Lommedalen tidenes beste sjakkspiller?

– Det er noen faktorer som gjør at han nå begynner å snuse på førsteplass, sier sjakkekspert Atle Grønn.

I boken «Sjakkgeniene» rangerte Grønn Carlsen som tidenes nest beste spiller, kun slått av russiske Garry Kasparov. Men Grønn ser flere og flere argumenter for Carlsen.

– Én faktor er at kun Emanuel Lasker har vunnet fire VM-kamper på rad før Magnus. Kasparov spilte uavgjort mot Karpov, og det var nok til å beholde tittelen med reglene den gangen, sier Grønn.

– I tillegg har Magnus vunnet kampene mot tre forskjellige motstandere. Det taler også for ham, fortsetter han.

Magnus Carlsens VM-kamper 2013: Viswanathan Anand-Magnus Carlsen 3,5–6,5 2014: Magnus Carlsen-Viswanathan Anand 6,5–4,5 2016: Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 6–6 (3–1 i omspill) 2018: Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 6–6 (3–0 i omspill)

– Årets VM endrer ikke mye

I tur og orden har Viswanathan Anand, Sergej Karjakin og Fabiano Caruana prøvd å rive Carlsen ned fra sjakktronen.

Spesielt Karjakin og Caruana var nær. Begge var likt med Carlsen etter 12 langsjakkpartier, men måtte gi tapt i omspill.

Den australske stormesteren Ian Rogers synes ikke Carlsens VM-seier på onsdag var et stort steg mot statusen som tidenes beste.

– Jeg synes ikke dette endrer mye. Alle legendene hadde ikke muligheten til å vinne VM gjennom hurtigsjakk. Nå har Magnus gjort det to ganger på rad. Så han beviser at han er en verdig hurtigsjakkverdensmester. Men han ser definitivt ut som førstemann blant jevnbyrdige, og ikke den dominante mesteren vi hadde forventet, sier Rogers.

Når spurt om hvem han rangerer over, trekker Rogers frem navn som Bobby Fischer, Emanuel Lasker og Garry Kasparov. Sistnevnte er vanskelig å overgå, mener Atle Grønn.

– De fleste er enige om at Magnus er et større naturtalent enn Kasparov. Han er kanskje et renere geni. Men Kasparovs betydning og innsats for sjakken de 20 årene han var på topp – Magnus mangler litt på det tidsperspektivet, sier Grønn, vel vitende om at Carlsen har vært rangert som nummer én siden 2011.

Karjakin: – Carlsen kan være i toppen i 20 år til

Under VM rangerte to av Russlands beste sjakkspillere, Peter Svidler og Aleksandr Grisjtsjuk, begge Carlsen som tidenes nest beste. Begge hadde Kasparov på førsteplass.

Kasparov var ubestridt verdensmester fra 1985 til 1993, før han brøt ut av FIDE. Han var imidlertid regnet som verdens klart beste spiller i et drøyt tiår til. Det er denne langvarige dominansen Carlsen nå måles opp mot.

– Carlsen er en av de beste spillerne i historien. Han er ikke så god som han var for noen år siden. Det sa han også selv. Alle er enige om at det er sant. Men han er fantastisk, sier Jonathan Speelman, én av Kasparovs tidligere konkurrenter.

For fire år siden nådde nemlig Carlsen tidenes høyeste ratingnivå (2882). Nå er han på 2835, et klart tegn på at han ikke er like suveren som tidligere.

– Hvis Magnus hadde beholdt det 2880-nivået i et år eller to, hadde vi ikke engang hatt en diskusjon om dette (hvem som er verdens beste, journ.anm.). Men det at han falt tilbake ganske raskt, gjør det vanskelig å bedømme, mener Rogers.

Han vil helst vente til Carlsen legger opp før han rangerer ham blant tidenes beste. For Carlsen er 27 år gammel og kan fortsette karrieren i mange år.

– Det er åpenbart at han kan være i toppen lenge. Kanskje 20 år, sier Sergej Karjakin, én av Carlsens rivaler.

– Men for å være nummer én, trenger du noe spesielt. Jeg tror ikke han er nummer én i mer enn ti år til, fortsetter Karjakin.

Så tenker han seg litt om.

– Men alt er mulig. Vi får se.