For fire år siden sjokkerte Fabiano Caruana sjakkverdenen: – Det var ubegripelig

Saken oppdateres.

St. Louis, 3. september 2014: «Det forbløffer meg», sa den amerikanske stormesteren Yasser Seirawan i TV-studio. Så ristet han på hodet for å understreke poenget sitt. Han snakket om Fabiano Caruana, som nettopp hadde sikret sin syvende strake seier i Sinquefield Cup – markedsført som «tidenes sterkeste turnering». Seirawan var ikke alene. Den sterke prestasjonen sjokkerte en hel sjakkverden.

Til slutt fullførte Caruana turneringen med syv seire og tre remiser. En stjerne var født.

Seiersrekken overgikk selv Magnus Carlsen, som har dominert i årevis. Carlsens lengste seiersrekke i en turnering er på seks partier. Den ble satt i Tata Steel Chess i 2015.

Innen de septemberdagene i 2014 hadde Caruana riktignok sakte, men sikkert etablert seg som en spiller i verdensklasse. Men at han var i stand til dette, hadde ingen trodd.

– Det var en én av en milliard-prestasjon for meg. Det var til og med ubegripelig mens det skjedde, sa Caruana da han møtte Aftenposten tidligere i år.

– Han fikk en spesiell status

Allerede da begynte sjakkentusiaster å drømme. Om en VM-kamp mellom Caruana og Magnus Carlsen.

Det er den drømmen som oppfylles i London i disse dager.

– Caruana fikk en spesiell status da han vant syv partier på rad i St. Louis, forklarer Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Han er den av Magnus’ konkurrenter som har hatt høyest rating. Caruanas maksnivå er det nærmeste du kommer Magnus, legger han til.

FIKK DU MED DEG DETTE? Her oppdager Magnus Carlsen arrangørens tabbe

Har innsett at han håndterte suksessen feil

Under kandidatturneringen i Berlin i mars, der Caruana sikret VM-plassen, beskrev Simen Agdestein amerikaneren slik:

«Han er i stand til gjøre det helt store. Han svinger fra de helt store høydene til de helt store fiaskoene».

Det er nyttet store forventninger til hva Caruana kan utrette under VM i London. Men innholdsredaktør i chess.com, Mike Klein, understreker én ting: Caruana kommer aldri tilbake på «Sinquefield Cup 2014-nivå».

– Sjakkverdenen er veldig raske med å sette noen på toppen av et fjell. Og det gjorde vi. Ingen hadde sett noe i nærheten av det. Caruana har ikke kommet i nærheten av det i Sinquefield Cup – eller i noen annen turnering – siden det. Det kan ingen klandre ham for, siden det var en så utrolig prestasjon, sier Klein, som er i London for å følge Caruana i VM.

HØRTE DU OM CARUANA-TREKKET SOM SKREMTE CARLSEN? – Jeg tenkte «oh, shit!».

– Jeg begynte å slite

Selv tror Caruana at suksessen i 2014 fikk en negativ effekt på resultatene hans. De neste årene leverte han nemlig svært ujevnt.

– Jeg tror kanskje jeg fikk for høy selvtillit. Jeg trodde plutselig at jeg kunne vinne hvert eneste parti, mimrer Caruana.

Han hadde satt et uoppnåelig ideal for seg selv. Forventningene økte. Den dag i dag har Caruana innsett at han håndterte suksessen feil.

– Jeg begynte å slite. Jeg fikk en periode med dårlige resultater. Det var en opp-og-ned-periode.

I 2018 har det imidlertid gått opp, opp og opp. I tur og orden har Caruana vunnet Kandidatturneringen, Grenke Chess og Norway Chess – alle turneringer i verdensklasse.

Amerikaneren har også startet VM bra, med to remiser på to partier mot Magnus Carlsen. Det gjenstår imidlertid ti partier. Det første av dem spilles mandag klokken 16 norsk tid.