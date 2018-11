For første gang er Torstein Bae nervøs før en NRK-sending

Lange ventelister gjør at flere velger privat

Saken oppdateres.

LONDON: Torstein Bae er blitt et slags symbol for sjakk som TV-underholdning i Norge. I disse dager kommenterer han sitt fjerde langsjakk-VM på NRK.

Bae har aldri kjent på nervene før en sjakksending. Men mandag er det annerledes.

– Det handler om situasjonen vi har. Det var også likt før siste parti i 2016, men da spilte Magnus med hvite brikker i siste parti. Da var han veldig på offensiven. Jeg synes Caruana har imponert. Jeg er redd han skal trekke noe opp av hatten, sier Bae.

DETTE SKJER OM DET BLIR REMIS IGJEN: Les saken her.

– Jeg er litt skremt

Vi må mange år tilbake for å finne et viktigere sjakkparti. Taper Magnus Carlsen for Fabiano Caruana mandag, mister nordmannen både førsteplassen på verdensrankingen og VM-tittelen.

Caruana har vist seg som en verdig utfordrer. Det er blitt 11 strake remiser, og amerikaneren har presset for seier i noen av partiene.

– Jeg er litt skremt over hvor bra Caruana spiller i sin VM-debut, bortsett fra i det første partiet, der Magnus presset, sier Bae, som er tidligere president i Norges Sjakkforbund.

– Blir du lettet på Carlsens vegne om det blir remis i dag?

– Absolutt. Det er Magnus sitt fokus i dag: Å klare remis. Man kan håpe at Caruana vil ta det med ro, men det har hverken jeg eller andre eksperter tro på.

LES STORT INTERVJU MED BAE HER: Da Carlsen hørte NRK-profilens kommentarer, kom han med en freidig replikk.

– En skjebnedag for Magnus-æraen

Atle Grønn, som i likhet med Bae dukker opp i NRK-sendingen mandag, tror også Caruana vil prøve å presse for seier.

– Hvis Caruana spiller en kort remis, da har han dårlige rådgivere, sier Grønn.

– Jeg anser sjansen hans for å bli verdensmester som over 50 prosent. Det er fordi han har hvite brikker nå. Magnus har spilt veldig godt med svart, men Magnus har levd veldig farlig med svart også. Det er langt fra sikkert at han overlever en gang til, fortsetter han.

Sjakkeksperten deler derfor den nervøse følelsen til Bae.

– Dette er en skjebnedag for Magnus-æraen, slår Grønn fast.