Fortsatt dødt løp i VM-kampen: – Det var litt skuffende

VM DIREKTE: Ny remis for Carlsen

Caruana fortvilte etter at overtaket forduftet: – En kortslutning

Stormester advarer: – Nå blir dette en skikkelig krig for Magnus

Caruana-video skaper heftige spekulasjoner: – Mistenker at de prøver å lure Carlsen

Saken oppdateres.

MAGNUS CARLSEN-FABIANO CARUANA 0,5–0,5

LONDON: Nok en gang endte det med remis for Magnus Carlsen og Fabiano Caruana. Partiet var over etter to og en halv times spill.

Dermed er de fortsatt like langt i VM-kampen.

– Det var litt skuffende, sier Carlsen til NRK.

På pressekonferansen etterpå fikk Carlsen hele salen til å le flere ganger. Han ble spurt om hvorfor han virker så avslappet.

– Dette partiet ga ikke noen grunn til å være urolig. Det er derfor vi virker så komfortable.

Hørte du om Caruana-videoen som skaper heftige spekulasjoner? – Mistenker at de prøver å lure Carlsen.

– Må være veldig forsiktig

Etter mandagens parti beskrev Carlsen situasjonen som «fastlåst». Nå er altså remisrekken forlenget til fire.

VM-kampen spilles som best av 12 partier. Jo flere remiser som kommer, jo mer avgjørende kan den første seieren bli.

– Remisene øker spenningen, sier den britiske stormesteren Daniel King.

FIKK DU MED DEG DETTE? Magnus Carlsen reagerte på spørsmål: – Jeg forstår ikke oppstyret.

Før VM-kampen var det mange eksperter som trodde på flere avgjorte partier. Foreløpig er den spådommen feilslått.

– Dette er normalt. Sånn er moderne sjakk, spesielt i VM-kamper. Det er to spillere som forsiktig prøver å finne en vei til seier. Man kan ikke være ultraaggressiv. Man må være veldig forsiktig, sier King.

Nå får spillerne en hviledag til å legge en slagplan. Neste VM-parti spilles torsdag. Da har Caruana fordelen av hvite brikker.