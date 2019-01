Har vært verdensener i åtte år. Nå kan Carlsen miste førsteplassen: – Mye avhenger av hva som skjer i dag

Carlsens vonde rekke skaper bekymring: – Et veldig dårlig tegn

Carlsen reddet remis: – Jeg kjempet for livet

Carlsen har aldri slått denne mannen: – Han har et tydelig psykologisk overtak

Saken oppdateres.

– Han har kommet inn i en slags hengemyr, sier sjakkekspert Atle Grønn.

21 remiser på rad er fasiten for Magnus Carlsen, og ratingpoengene minsker for hvert parti som spilles. Det er trolig ikke en offisiell remis-rekord, men Grønn tror at det er rekorden blant toppspillere. Hvorfor det har blitt slik, det har ikke Grønn helt svaret på.

– Det er et godt spørsmål. Det er nok litt psykologisk for Magnus, men så er heller ikke motstanderne redde for ham lenger. De prøver ikke å vinne, men de kjemper hver gang for remis. Hadde de vært redde, eller prøvd på seier, så hadde de tapt de aller fleste partiene, forklarer 47-åringen.

Grønn er ikke optimist på vegne av ratingen til Carlsen som verdensener. Helt siden 2011 har Carlsen vært øverst på alle offisielle ratinger – og live-ratinger. Med tap i onsdagens parti mot 19-år gamle Jorden van Foreest i Tata Steel Chess-turneringen i Nederland i dag vil Caruana passere Magnus Carlsen.

– Det er en ganske stor sjanse for at den ryker, om det ikke skjer i dag, så seinere. Han har vært på grensen lenge, og nå har han ikke råd til mange remiser til, forklarer Grønn som likevel gir Carlsen en god sjanse i dagens parti.

– Han møter turneringens dårligste spiller som har fått lov å være med siden konkurransen er i hjemlandet, men likevel skal man ha respekt for van Forest som tross alt er en sterk stormester, sier Grønn.

Ti år på rad har Carlsen vært nummer én på listene i årets første måned. Åtte år har han tronet øverst sammenhengende. Noe slikt tror ikke Grønn at Magnus Carlsen vil klare å gjenskape hvis han skulle miste førsteplassen.

– Hver gang han spiller så spiller han for historiebøkene. Han har vunnet alt han har vært med i. Det er en fin stripe han nå holder på å ødelegge, og den tror jeg ikke han klarer å toppe, sier Grønn som mener det er et varslet skifte.

– Man har vært forberedt på at det kan skje det siste halve året, da det har vært en negativ trend, men Caruana spiller ingen kamper nå, så alt er opp til Magnus, fortsetter Grønn som likevel har et håp om at Carlsen klarer å beholde rekorden.

– Vinner han et par partier så er han tilbake, og derfor er det veldig spennende i dag, da han møter en antatt vesentlig dårligere spiller. Akkurat nå tror jeg det er 50–50 om han beholder førsteplassen eller ikke. Men det begynner å nærme seg at jeg ville satset pengene mine på at han mister den, avslutter sjakkeksperten.

Carlsen møter van Foreest i Tata Steel Chess kl. 14 norsk tid.