Hasteflytter VM fra Saudi-Arabia til Russland. Nå boikotter Carlsen-konkurrent mesterskapet.

Saken oppdateres.

Det er blitt tradisjon å arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk i romjulen. En snau måned før VM bestemte FIDE å flytte mesterskapet fra Saudi-Arabia til Russland.

Usikkerhetsmomentet rundt Saudi-Arabia har hele veien vært om hvorvidt spillere fra Iran, Qatar og Israel vil bli innvilget visum. «FIDE skal sikre at alle deltagere kan konkurrere i VM, uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, rase og kjønn», skrev det internasjonale sjakkforbundet FIDE i en pressemelding 21. november.

Flyttingen av mesterskapet faller imidlertid ikke i god jord hos Pavel Eljanov, som er rangert som nummer 64 i verden.

Overfor nettstedet chess-news.ru varsler Eljanov at han boikotter mesterskapet. Han mener det ville vært å tråkke over en grense dersom han spilte i Russland – tatt i betraktning den pågående krigen mellom Russland og Ukraina.

Er Magnus Carlsen tidenes beste sjakkspiller? Dette taler for og mot.

Slik svarer FIDE

Krigen har pågått siden Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. Konfliktnivået økte forrige uke, da Russland beslagla tre ukrainske fartøyer og pågrep mannskapet.

Forholdet mellom landene er iskaldt.

Dermed kan årets lyn- og hurtigsjakk-VM foregå uten flere av de beste ukrainske spillerne, akkurat som fjorårets VM i Saudi-Arabia gikk uten israelere.

I en e-post til Aftenposten understreker imidlertid FIDE-direktør Emil Sutovsky at ukrainerne har et valg.

– Det er en enorm forskjell mellom de som ikke vil og de som ikke kan, sier Sutovsky, og utdyper:

– Dessverre er det spenning mellom landene. Jeg kan gi deg flere eksempler på at det ikke er ønskelig for representanter fra enkelte land å delta i en turnering i et spesifikt land. Men vi utestenger ikke en arrangør så lenge vertsnasjonen garanterer innreise og rettferdig behandling av enhver kvalifisert deltager.

Norges Sjakkforbund: – Bra VM ble flyttet

Sutovsky er en del av det nye regimet i FIDE, som ble stemt frem av medlemslandene tidligere i høst. Øverste leder er Arkadij Dvorkovitsj, tidligere visestatsminister i Russland og leder for arrangørkomiteen for Fotball-VM i 2018.

Sutovsky understreker at FIDE ville nektet å arrangere VM i Russland dersom ikke alle spillere fikk innreise – som var tilfelle i Saudi-Arabia.

På spørsmål om hva han tenker om at VM går i Russland, svarer president i Norges Sjakkforbund Morten Lillestrøl Madsen slik:

– Det er bra FIDE har flyttet VM vekk fra Saudi-Arabia. Den nye FIDE-presidenten er fra Russland og med kort handlingsrom etter valget var nok dette det som var mulig å få til om det skulle gjennomføres.

Visste du at Magnus Carlsen tidligere har truet med å boikotte VM i romjulen? Les hvorfor her.

Avslører vertsby mandag

Sjakkekspert Atle Grønn, som også er professor i russisk, tror også Russland var eneste løsning.

– Bare Russland har infrastrukturen og ressursene til å ta arrangementet på så kort varsel. Dvorkovitsj måtte bruke kontaktene han har i russisk sjakk og fra fotball-VM, sier Grønn.

Derfor har det lenge ligget i kortene at mesterskapet skal arrangeres i Russland. Men hvor i Russland?

Under langsjakk-VM i London fortalte den russiske sjakkstjernen Sergej Karjakin til NRK at lyn- og- hurtigsjakk VM trolig blir flyttet til Moskva. Overfor Aftenposten har imidlertid FIDE presisert at Karjakin «overhodet ikke» kan regnes som en offisiell kilde.

Nettstedet chess-news.ru hevder å ha kilder på at Sotsji har vunnet kampen om mesterskapet. FIDE har varslet at vertsbyen blir offentliggjort mandag.