Hemmeligheten avslørt: TV-kommentator hjalp Magnus Carlsen til VM-seier

Saken oppdateres.

Denne uken skrev Magnus Carlsen et blogginnlegg om sjakk-VM. Der fortalte han om sin «dype takknemlighet» overfor sekundantene.

Men bortsett fra teamleder Peter Heine Nielsen, nevnte Carlsen ingen navn.

Nå har imidlertid flere av sekundantene blitt avslørt. På bloggen til den svenske sjakkspilleren Lars Grahn dukker nemlig tre navn opp:

Nils Grandelius (25) fra Sverige

Laurent Fressinet (37) fra Frankrike

Jan Gustafsson (39) fra Tyskland

Overfor Aftenposten bekrefter Carlsens manager, Espen Agdestein, at trioen var en del av sekundantteamet under VM. Agdestein vil imidlertid ikke kommentere saken ytterligere.

Fakta om Magnus Carlsens VM-sekundanter Peter Heine Nielsen (45) Tidligere Skandinavias beste sjakkspiller. Har vært Carlsens trener og sekundant siden 2013 Nils Grandelius (25) Sveriges beste sjakkspiller. Carlsens lagkamerat i Vålerenga sjakklubb Laurent Fressinet (37) Frankrikes tredje beste sjakkspiller. En god venn og støttespiller av Carlsen i flere år Jan Gustafsson (39) Tysk stormester og åpningsguru. Mest kjent som kommentator på nettstedet chess24.com

Holder én sekundant hemmelig

Under VM fortalte tidligere Carlsen-hjelper Jon Ludvig Hammer hvordan sjakkteam jobber. Da fortalte han at sekundantene analyserer åpningstrekk, blant annet ved hjelp av sjakkcomputere, før de anbefaler hvilke åpninger Carlsen skal spille.

Sekundantene pleier å være sjakkspillere på svært høyt nivå, med spesiell ekspertise på åpninger. Tyske Jan Gustafsson er for eksempel kjent for sine åpningsvideoer på chess24.com, der han også fungerer som kommentator.

– At han ikke kommenterte for chess24.com under VM, tok alle som et tegn på at han var med i Carlsens team, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

Og spekulasjonene viste seg å stemme. Under VM var Grandelius, Fressinet og Gustafsson samlet i Thailand, mens hovedsekundant Peter Heine Nielsen fulgte Carlsen tett i London.

Det skal imidlertid ha vært én person til på samlingen i Thailand. Vedkommendes identitet blir imidlertid fortsatt holdt hemmelig av Carlsen-teamet.

– Det er ikke uvanlig, sier Atle Grønn.

– Magnus har hatt hemmelige hjelpere før. Noen av dem har først kommet frem et år etter, sier Grønn og trekker frem ukrainske Pavel Eljanov som et eksempel.

FIKK DU MED DEG DETTE? Svaret på pressekonferansen viser Carlsens enorme ambisjoner: – Det er unikt

Hvorfor hemmelig?

Men hvorfor er deler av Carlsens team fortsatt hemmelig – også etter at VM er ferdigspilt?

Espen Agdestein ønsker ikke å si noe mer om sekundantene. Det tror Atle Grønn kan være lurt.

– Under VM spilte Magnus Svesjnikov-varianten i siciliansk forsvar. Det var noe nytt. Hvis én i teamet er ekspert på Svesjnikov, er det klart man ikke vil røpe hvem det er underveis i VM. I tillegg sitter nok Magnus med en del åpninger han ikke fikk brukt i VM, sier Grønn.

Han peker videre på at Fabiano Caruana aldri spilte bonden til d4 som åpningstrekk under VM. Dermed vet vi ikke hva Carlsen hadde planlagt mot d4.

– Det kan hende en i teamet er ekspert på en åpning mot d4. Hvis han hadde røpet alle sekundantene nå, ville alle visst hva han har planlagt før neste turnering.

Grønn utelukker heller ikke at det er den siste sekundanten – og ikke Carlsen – som ønsker hemmelighold.

Uansett virker det som den fulle og hele sannheten om Carlsens team ennå ikke er avslørt. Det kan endre seg i løpet av de neste månedene. Men Carlsen kommer nok til å holde kortene tett til brystet før sine neste turneringer.

I romjulen er nordmannen i aksjon i lyn- og hurtigsjakk-VM i St. Petersburg, før han skal spille tradisjonsrike Tata Steel Chess i Wijk aan Zee, Nederland på nyåret.