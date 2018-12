Her gjør Carlsen-rivalen noe helt spesielt: – Eventyrlig vakkert

- Gaven falt helt i smak, for å si det enkelt

Saken oppdateres.

Mens Magnus Carlsen mener han «spiller som en kråke» i sjakk-VM, gjorde én av hans konkurrenter noe helt spesielt torsdag.

Russiske Dmitrij Andrejkin (28) stjal nemlig showet da han ofret dronningen og vant over landsmannen Peter Svidler.

I NRKs direktesending kalte Atle Grønn partiet «eventyrlig vakkert».

– Det kommer til å gå inn i sjakkbøkene og sjakkhistorien, fortsatte Grønn.

LYST TIL Å PRØVE SELV? Fem enkle steg: Slik blir du bedre i sjakk

Slik gjorde han det

Peter Svidler, som har vunnet det russiske mesterskapet åtte ganger, måtte bare glise av motstanderens spill. Andrejkin satte inn dødsstøtet med sitt 25. trekk.

– Veldig vanskelig

Ingen sjakkspillere har flere landskamper for Norge enn Sheila Barth Sahl. Hun forteller at mange ville funnet dronningtrekket dersom de fikk se stillingen og ble spurt «finnes det noe triks her?». Men det er noe helt annet å oppdage det i et hurtigsjakkparti.

– Å se det med få sekunder på klokken, det er veldig vanskelig, sier Barth Sahl til Aftenposten.

Hun tror Andrejkin hadde sett denne planen mange trekk tidligere.

Advarer mot Andrejkin

Barth Sahl var langt fra alene om å la seg imponere av måten Andrejkin avsluttet partiet.

– Helt briljant! utbrøt Evgenij Mirosjnitsjenko i arrangørens TV-sending.

Torstein Bae kalte avslutningen «virkelig spektakulær». NRK-eksperten advarte dessuten mot Andrejkin, som er én av syv spillere som leder hurtigsjakk-VM med 7,5 poeng.

– Tenk hvilken følelse han legger seg med i dag. Han blir en farlig mann, sier Bae.

Magnus Carlsen står på 7 poeng før siste dag av hurtigsjakk-VM. Fem partier spilles fredag.