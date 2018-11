Her oppdager Magnus Carlsen arrangørens tabbe

Saken oppdateres.

LONDON: Magnus Carlsen er som regel sistemann som setter seg ned før sjakkpartier. Men før VM-partiet mot Fabiano Caruana fredag, var verdensmesteren tidlig ute.

Tre minutter før partiet satt Carlsen ved brettet, omringet av en stor gjeng med fotografer. Men han var åpenbart ikke fornøyd med noe.

Carlsen påpekte et avtalebrudd fra arrangørens side. Det hadde nemlig stått i avtalen at det skulle finnes en klokke som skulle telle ned til partistart. Og en slik klokke var ikke på plass.

– Magnus så seg rundt, reiste seg og sa til Herr Merenzon (arrangørsjefen, journ.anm.): «Hvor er nedtellingsklokken? Vi var enige om det», forteller pressekontakt i det internasjonale sjakkforbundet FIDE Daniel King.

Bekrefter glippen

Arne Horvei i Carlsen-teamet bekrefter at verdensmesteren etterlyste en nedtellingsklokke.

Det hører med til historien at det er nulltoleranse for å komme for sent til VM-partiene. Dermed taper man partiet om man ikke er på plass 15.00 britisk tid.

– De skal være her tre eller fem minutter før. Og 15 blank må de være ved brettet. Det ble bestemt på dommermøtet, sier Ilja Merenzon, sjef for selskapet AGON som driver VM-kampene.

Carlsen ønsket altså en nedtellingsklokke for å ha bedre kontroll på når partiet starter.

Men dette ønsket oppfylte altså ikke arrangøren fredag. Det bekrefter også Merenzon.

– Dommeren glemte å si «start nedtelling». Men dette er første dag, sier Merenzon.

Lover bedring

AGON-sjef Merenzon innrømmer at Carlsen klaget på glippen, men sier samtidig «det er ikke noe historie her». Merenzon lover at det blir en nedtellingsklokke i lørdag. Da spilles det andre partiet i VM-kampen.

Daniel King i FIDE, som også er en profilert sjakkstormester, synes Carlsens reaksjon var litt merkelig.

– Det er ikke standard med en nedtellingsklokke. Så jeg er litt forvirret over hele greia.

John Saunders, som skriver for britiske Chess Magazine, var også vitne til ordvekslingen før partiet.

– Magnus var ikke sint eller irritert. Men han var kanskje litt overrasket.

Det er første gang siden 1993 at London arrangerer sjakk-VM. Og interessen rundt arrangementet er stort. Fredag var presserommet fylt til randen.

Stormester Ian Rogers har vært på de fleste VM-kampene siden 1986. Han beskriver arrangementet som «moderne», men preget av tidvis kaos.

Andre VM-parti spilles lørdag. Mesterskapet kan potensielt vare helt til 28. november.