Her sender Magnus Carlsen en beskjed til TV-seerne. Så gikk det galt.

Saken oppdateres.

MAGNUS CARLSEN-FABIANO CARUANA 0,5–0,5

Magnus Carlsen (27) hadde kniven på strupen natt til søndag. Med tap ville han være ute av tetstriden i Sinquefield Cup og miste ledelsen på verdensrankingen.

Men Carlsen klarte å unngå begge deler. Partiet mot kommende VM-utfordrer Fabiano Caruana (26) endte med remis. Det kunne imidlertid endt så mye bedre for Carlsen. Han rotet bort et solid overtak.

Da nordmannen lå an til å vinne, sendte han en beskjed til TV-seerne, med en hysj-bevegelse. Gesten ble foretatt i den såkalte «skrifteboksen», et lite rom der spillerne får snakke til TV-seerne.

– Han stilner haterne, sa stormester Maurice Ashley i arrangørens offisielle sending.

FIKK DU MED DEG DETTE? Seerne ante ingenting: Magnus Carlsen kuppet direktesendt TV 2-program.

Slik forklarer Carlsen gesten

Så gikk det imidlertid galt. I løpet av hektiske trekk før tidskontrollen mistet Carlsen overtaket. I et intervju med arrangøren etterpå fortalte Carlsen at han var «helt sikker på at han skulle vinne», men at han feilberegnet i et viktig øyeblikk.

– I alle partiene mine klarer jeg ikke å følge intuisjonen min. Det er frustrerende, sier Carlsen.

– Remis mot Fabi er ikke en katastrofe. Men jeg hadde gode sjanser her, fortsetter han.

Han fikk også spørsmål om hysj-bevegelsen.

– Det slo tilbake på meg. Men på det tidspunktet var jeg ganske sikker på å vinne. Jeg ville bare ha det gøy.

– Han trodde nok det var over. Men det var det ikke, sier Caruana når han får høre om Carlsens pek.

Caruana beholder ledelsen i Sinquefield Cup med to runder igjen.

– Med tanke på hvordan partiet var, er remis et bra resultat, sier Caruana.

Kun to har dominert lengre

Før partiet lå Caruana bare syv poeng bak på verdensrankingen. Dermed ville amerikaneren overta førsteplassen med seier.

I juli 2011 tok en 20 år gammel Magnus Carlsen over ledelsen på verdensrankingen fra Viswanathan Anand. Dermed har nordmannen vært verdensener i over syv år.

For å sette det i perspektiv: Siden FIDE-rankingen startet i 1971, har kun Anatolij Karpov og Garry Kasparov toppet i lengre sammenhengende perioder.

Det var altså videreføring av denne dominansen som sto på spill for Carlsen i USA natt til søndag.

– Hvis Caruana går forbi, trenger det ikke å bety så mye. Men det vil ha en rimelig stor symbolsk effekt. Magnus har vært nummer én i syv år og utilnærmelig mesteparten av den tiden, sa tidligere toppsjakksjef Jonathan Tisdall til Aftenposten fredag.

Blandede reaksjoner på åpningsvalget

Før partiet var det knyttet stor spenning til åpningen. Sjakkekspert Atle Grønn mente spillerne kunne være interesserte i å «bløffe» - på grunn av den kommende VM-kampen.

Fabiano Caruana hadde stor suksess med åpningen russisk forsvar under kandidatturneringen i mars. Lørdag valgte Carlsen å gå inn i samme åpning.

– Utrolig, utbrøt stormester Maurice Ashley.

Sjakkekspert Geir Sune Tallaksen Østmoe mente imidlertid at åpningen var ventet. Han mente den kommende VM-kampen økte sjansen for at spillerne holdt seg til vante mønstre.

– Hvis noen av dem sitter på en nyhet, kommer de til å spare den til VM, sa Tallaksen Østmoe til Aftenposten.

Kom med kryptisk beskjed

I dette partiet endte åpningen med en jevn stilling. Så ble det imidlertid tydelig at Carlsen begynte å finne en smart plan. Og etter at spillerne rundet 20 trekk, klarte Carlsen å få et skikkelig overtak. Caruana klarte ikke å hindre at Carlsens angrep på kongefløyen (høyresiden av brettet) ble farlig.

Det var åpenbart at Carlsen skjønte at han nå nærmet seg seier. Nordmannen gikk nemlig inn i «skrifteboksen». Der satte Carlsen seg ned uten å si et ord, før han satte fingeren foran munnen i en hysj-bevegelse. Det er uklart hva Carlsen mente med stuntet, men én mulig tolkning var at det var en beskjed til kritikerne.

Carlsens gest begeistret sjakkentusiastene på Twitter.

– Det finnes bare én Magnus Carlsen, skrev Tarjei Joten Svensen, mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no, på sin Twitter-konto.

Sjakkekspert Geir Sune Tallaksen Østmoe skrev på sin Twitter-konto at Carlsen sto for det beste skrifteboks-øyeblikket noensinne.

To partier igjen

Etter at Carlsen var innom «skrifteboksen», lå han an til seier. Etter hvert fikk imidlertid nordmannen dårlig tid. Han klarte ikke å finne de riktige trekkene. Caruana forsvarte seg som en løve.

Etter fire timer, rundt midnatt norsk tid, ble spillerne enige om remis. Dermed leder Caruana fortsatt turneringen. Amerikaneren har 4,5 poeng, mens Carlsen og tre andre spillere står med 4 poeng.

Det er fortsatt to runder igjen av Sinquefield Cup, som spilles i St. Louis i USA. Søndag spiller Carlsen med svarte brikker mot Sjakhrijar Mamedjarov, som er rangert som nummer tre i verden. I den siste runden har nordmannen hvite brikker mot amerikanske Hikaru Nakamura.

Sinquefield Cup er etter planen Carlsens nest siste turnering før VM-kampen i London. Carlsen skal nemlig også i aksjon for Vålerenga i European Chess Club Cup.