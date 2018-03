Høydramatisk da Carlsens VM-motstander ble klar: – Å nei! Se skuffelsen i ansiktet hans.

Saken oppdateres.

Før den siste dagen av kandidatturneringen kunne hele fire spillere vinne turneringen og dermed muligheten til å spille VM-kamp mot Magnus Carlsen.

Til slutt var det Carlsens drømmemotstander, Fabiano Caruana, som gikk seirende ut av turneringen. Han har dermed et spennende halvår foran seg, i forberedelsene til VM.

– Jeg er i ekstase. Ting kunne ikke gått bedre. For noen dager siden trodde jeg at jeg ikke kunne vinne turneringen, men ting fungerte bra mot slutten, sier en strålende fornøyd Caruana på pressekonferansen etterpå.

Men før han vant, var det et voldsomt drama.

Måtte vinne – endte med tabbe

I kandidatturneringen gis det, som i selve VM-kampen, et halvt poeng for remis og et helt poeng for seier. Slik lå de fire vinnerkandidatene an før siste runde:

1. Fabiano Caruana (USA) 8

2. Sjakrijar Mammedijarov (Aserbajdsjan) 7,5

3. Sergej Karjakin (Russland) 7,5

4. Ding Liren (Kina) 7

I siste runde spilte vinnerkandidatene i tre forskjellige partier:

Aleksander Grisjtsjuk-Fabiano Caruana

Sergej Karjakin-Ding Liren

Vladimir Kramnik-Sjakrijar Mammedijarov

Caruana kunne med andre ord sikre seg seier i turneringen med seier i partiet. De tre andre «måtte» presse for å vinne sine partier for å ha gode muligheter for en VM-kamp.

Da gjør man også fort feil.

– Han vet han tabbet seg ut

Den første feilen var det Carlsens forrige VM-motstander, Karjakin, som sto for.

– Å nei, han tabbet seg ut. Se på skuffelsen i ansiktet hans. Han vet at han tabbet seg ut, utbrøt internasjonal mester, Lawrence Trent, i arrangørens sending.

Han og ekspertkommentator Judith Polgar oppdaget trekket rett før det ble gjort.

Umiddelbart så også Karjakin at en ny VM-kamp plutselig var milevis langt unna. Skuffelsen i ansiktet hans var ikke til å ta feil av.

– Det var et dumt parti. Jeg gjorde en tabbe. Jeg trodde jeg tapte, men jeg fant en idé som gjorde at jeg holdt remis. Men det var kjedelig, sa Karjakin til arrangøren etter partiet.

Han reddet til slutt remis, men sto da med 8 poeng. Ding Liren hadde 7,5. Dermed var det umulig for de to spillerne å vinne.

– Jeg kan ikke tro det

Dermed handlet det om to spillere: Caruana og Mammedijarov. I deres partier var det jevnspilt lenge. Flere timer etter at spillerne satte seg ved borene, var det fortsatt helt uklart hvem som fikk VM-kampen mot Carlsen.

Og det var da Mammedijarov gjorde et trekk som ingen av ekspertene så komme.

– HVA?! utbrøt Trent høylytt.

– Jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det, gjentok kommentatoren i sendingen.

Mammedijarov hadde altså ofret en offiser. Deretter flagret brikkene av brettet.

Dette kunne da ikke ende med remis? Samtidig begynte samtlige spillere å havne i tidsnød.

– Jeg tror ikke dramaet er over. Det bare passer ikke denne turneringen. Jeg tror vi kommer til å få enda mer galskap, lo Trent da tidskontrollen i samtlige partier var passert og man fikk oppsummert trekkene som var kommet i tidsklemma.

Caruana møter Carlsen

Men etter hvert som trekkene kom, ble det mer og mer klart at Mammedijarov ikke klarte å slå Kramnik.

Det gikk mot remis da han ristet på hodet og gjemte ansiktet i hendene. Skuffelsen var sjeldent tydelig da aserbajdsjaneren innså at VM-kampen var i ferd med å ryke.

– Mammedijarov er veldig følelsesladet her nå. Han ser at dette er i ferd med å ryke. Dette er hjerteskjærende for han. Men han har tatt store steg. Han kan fortsatt nå et VM i fremtiden, slo Trent og Polgar fast i studio.

Mammedijarov kjempet riktignok helt til den bitre slutt, men klarte altså ikke lure Grischuk.

– Jeg prøvde å spille et godt parti. Jeg prøvde å kjempe. Men det er ikke lett å slå Vladimir med hvit. Jeg prøvde, men nå er alt over. Jeg så Caruanas posisjon, at den ikke var ille for han, men jeg prøvde bare å spille mitt spill, sa Mammedijarov på pressekonferansen etterpå.

Samtidig sto Caruana bare tryggere og tryggere mot Grischuk. Da alle andre partier var ferdig, sto Caruana klart best. Han kunne tilbudt remis, noe som hadde sikret han VM-billett, men ønsket å fortsette å spille.

Til slutt ble det også seier for Caruana i det siste partiet. Det tok over syv timer og 69 trekk, men det blir den VM-kampen mange hadde drømt om på forhånd.

På pressekonferansen fikk Caruana spørsmål om hva han trodde Carlsen tenkte nå.

– Jeg vet ikke. Kanskje han er litt engstelig, smilte Caruana, før han la til:

– Han sa før turneringen at han ønsket å møte meg.