I dag er sjakkverdenens øyne rettet mot disse to: – Dette har aldri skjedd før

Magnus Carlsen (27) spiller mange sjakkpartier i løpet av et år. Men når det kommer til oppmerksomheten, kan de aller færreste måle seg det han spiller lørdag.

Klokken 20 norsk tid møter Carlsen nemlig amerikaneren Fabiano Caruana (26) i Sinquefield Cup. Taper Carlsen, passerer Caruana ham på verdensrankingen.

Dette er dessuten - etter alt å dømme - siste gang rivalene møtes før de barker sammen til VM-kamp i London i november.

Dermed er det bare 76 dager mellom generalprøven og VMs åpningsparti i London. Det er faktisk en helt spesiell situasjon i den 132 år lange VM-historien, forteller sjakkekspert Atle Grønn.

– Det er litt spesielt at de møtes så tett på VM. Det tror jeg ikke har skjedd før noensinne, sier Grønn som er internasjonal mester (IM) i sjakk og skriver sjakkspaltene til Aftenposten.

Mener det er uunngåelig å tenke på VM

Lørdag handler det isolert sett bare om Sinquefield Cup. Men Atle Grønn mener det er umulig for spillerne å stenge den kommende VM-kampen helt ute. Til det er trykket fra omverdenen for stort.

– Det er det mest interessante sjakkpartiet mellom juli og november. Det er klart, sier Grønn.

Han og sjakkentusiaster over hele verden vil følge trekkene med argusøyne, på jakt etter hint om hvordan VM-kampen i november vil utspille seg. Her ligger også årsaken til at en generalprøve tett opp mot VM-kampen hører til sjeldenhetene. Tidligere år har spillere vært livredde for å avsløre hvilke åpningstrekk de ønsker å bruke i VM-kampen.

Dette er nok også en problemstilling Carlsen er oppmerksom på, tror verdensmesterens manager, Espen Agdestein.

– Generelt har Magnus fokus på det neste partiet. Det hjelper ikke å ha VM-kampen i tankene. Men han har det nok litt i bakhodet. Det kan hende at han snakker litt med Peter Heine (Nielsen, Carlsens trener, journ.anm.) om valg av åpning. De har kanskje ikke så lyst til å spille trekk som kan være relevante i VM-kampen, sier Agdestein.

Muligheten for å «dobbeltbløffe»

Under Norway Chess i sommer fortalte Caruana til Aftenposten at han ville sette inn støtet i VM-forberedelsene i juli. Åpningene Carlsen skal bruke i VM-kampen, er også i utvikling allerede.

– Teamet hans har hatt VM i tankene etter at utfordreren ble klar, sier Espen Agdestein, som ikke vil røpe hvem som er i Carlsens team utover Peter Heine Nielsen.

Dermed har nok begge spillerne allerede ideer om åpningsvalg i VM-kampen. Det er imidlertid langt mer usikkert om de kommer til å bruke disse ideene i lørdagens parti, eller spare dem.

Carlsens første trekk i dette partiet vil for eksempel bli gjennomanalysert av Caruanas team de neste månedene. Derfor kan det være lurt å villede rivalen – ved å bruke en åpning man ikke vil bruke i VM-kampen.

– Det er så mye psykologisk spill, sier Atle Grønn.

– Man kan også dobbeltbløffe: Spille en åpning og dermed antyde at man ikke kommer til å spille den i VM-kampen, for så å spille den likevel. Dette åpningsvalget er som poker. De bløffer hverandre så mye at man blir svimmel. Det er ingen som vet.

Partiet mellom Carlsen og Caruana spilles klokken 20 norsk tid. Caruana leder turneringen med tre runder igjen. Amerikaneren står med 4 poeng, mens Carlsen, Aleksander Grisjtsjuk, Sjakhrijar Mamedjarov og Levon Aronian har 3,5 poeng. I hvert parti får man ett poeng for seier og et halvt poeng for remis.