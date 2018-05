«Ingen» kjenner den mystiske mannen. Nå er CV-en avslørt som falsk.

På ett område er Trondheim kjent for å ligge helt i verdenstoppen

Det hersker et totalt kaos i sjakkverdenen. I den mest absurde vendingen er ingrediensene en skallet, mulig fiktiv mann med falsk CV, som går under navnet «Glen Stark».

Det er omstridte Kirsan Iljumzjinov som har startet flommen av spekulasjoner. Russeren har 23 år bak seg som president i det internasjonale sjakkforbundet FIDE og stiller nå til valg igjen.

I Iljumzjinovs valgprogram, som nylig ble offentliggjort, fikk spesielt ett navn folk til å sperre opp øynene. Oppført som kandidat til generalsekretærjobben, er nemlig «Glen Stark». Han er et ubeskrevet blad i sjakksammenheng. For å si det mildt.

– Hvem er nå det? spør NRK-ekspert Torstein Bae.

– Noen mener det ikke finnes en sånn person. Andre mener navnet er feilskrevet, og at fornavnet skal skrives med to N’er. I tillegg er det påstander om at CV-en er fake. Det er komisk hele greia, legger han til.

Aftenposten har prøvd å komme i kontakt med Kirsan Iljumzjinov, men har foreløpig ikke fått svar.

FIDE har vært i hardt vær den siste tiden. Fikk du med deg denne saken?Carlsens VM får massiv omtale. Nå vekker behandlingen av kvinnene harme.

Disse punktene i CV-en er fiktive

25. april mottok det russiske sjakkforbundet søknaden til Iljumzjinov. Samme dag fikk også det amerikanske sjakkforbundet et nytt medlem.

Navnet? «Glen Stark».

Brukerprofilen ligger ute på hjemmesiden til det amerikanske sjakkforbundet. Men det er ingen i det amerikanske sjakkmiljøet som har uttalt at de vet hvem «Glen Stark» er.

På Twitter hevder imidlertid den bulgarske sjakkprofilen Silvio Danailov at han «kjenner ham personlig». For ordens skyld: Danailov støtter Iljumzjinovs kandidatur.

Sjakkentusiaster over hele verden er skeptiske. Eksisterer i det hele tatt denne Glen Stark?

Mandag bekreftet FIDE på sin Twitter-konto at de etterforsker saken.

Det som uansett er hevet over enhver tvil, er at flere punkter i CV-en er falske.

Stark står oppført som visepresident i Office of American Innovation, som styres av den amerikanske regjeringen. Det er merkelig, all den tid Iljumzjinov er svartelistet av det amerikanske justisdepartementet. Stark viser til nettstedet darpa.mil, men der er han ikke nevnt med navn.

Stark står oppført som styremedlem på Lauder-instituttet på University of Pennsylvania. Men på oversikten over styremedlemmene, er han ikke nevnt.

Stark står oppført som medlem i fagforeningen Writers Guild of America. Dette avviser fagforeningen i en e-post til nettstedet chessdom.com.

Aftenposten og flere andre medier har prøvd å ringe telefonnummeret oppført på CV-en. Ingen har fått svar.

Bildet på CV-en er brukt i en rekke andre sammenhenger, uten at det kobles til navnet «Glen Stark», for eksempel i en artikkel med tittel «13 Reasons Why Bald Men Rule».

– Det er åpenbart masse opplysninger som ikke stemmer. Den CV-en henger ikke på greip, sier Tarjei Joten Svensen i mattogpatt.no, én av sjakkjournalistene som har forsøkt å spore opp Stark de siste dagene.

«The sky is not the limit»

På CV-en er det også en lenke til en hjemmeside, glstark.com. På hjemmesiden er det mer eller mindre detaljerte beskrivelser av hvordan man kan redde verden fra en «økonomisk og politisk krise». Visjoner for sjakkverdenen blir også gjort rede for.

På banneret øverst står mottoet «the sky is not the limit».

Et domenesøk på nettstedet netim.com viser at glstark.com ble opprettet 18. april – én uke før Iljumzjinovs presidentsøknad ble sendt til det russiske sjakkforbundet.

Når vi sjekker hvem som opprettet domenet, dukker det opp et canadisk nummer. Et raskt Googlesøk på dette nummeret, viser at flere internettbrukere har rapportert det inn i sammenheng med telefonsvindel.

Får det glatte lag fra norsk FIDE-veteran

I det øvrige teamet til Iljumzjinov er lite erfaring fra sjakken en gjennomgangsmelodi. Den eksentriske hjemmesiden og den falske CV-en gjør imidlertid at Glen Stark er den største snakkisen i sjakkverdenen.

Torstein Bae forteller at han «hevet øyenbrynene» da han så Iljumzjinovs team.

– Generalsekretær i FIDE er én av de høyeste postene i internasjonal sjakk. At han har funnet frem til en totalt ukjent person, setter ikke valgkampen i et godt lys, sier Bae.

Han får støtte fra tidligere FIDE-visepresident Morten Sand.

– Det er 188 land med i FIDE. Det er en stor virksomhet. Det er ikke mulig å drive dette med rene amatører, sier Sand.

– Et behov for å bli kvitt ham

Iljumzjinovs motkandidat er Georgios Makropoulos. Grekeren har lang fartstid i FIDE og har hatt stor innflytelse i kulissene, blant annet i rollen som visepresident.

Siden 2017 har han fungert som FIDE-president, etter at Iljumzjinov ble skviset ut i en maktkamp.

Morten Sand har vært til stede på 25 FIDE-kongresser. Allerede da han var på sin aller første, var Makropoulos tungt inne i FIDE som generalsekretær. Sand kjenner også Kirsan Iljumzjinov og Nigel Short, som mandag bekreftet til Aftenposten at han stiller.

Sand tviler på at Short er riktig mann, og mener briten ikke ville vært en samlende FIDE-president. Han er også svært kritisk til Iljumzjinov.

– Han vet hvordan han skal opptre politisk. Han snakker med alle, men det er bare rør, mener Sand.

– Det er et åpenbart behov for å bli kvitt ham, legger han til.

Kirsan Iljumzjinov har fortalt at han ble bortført av romvesener i 1997. Les mer her: «Alle sier jeg er gal. Selv mor og far mener jeg er gal».

Uenige om sjakktopp

Dermed foretrekker Sand den tredje kandidaten, Georgios Makropoulos.

– Makropoulos var en seriøs sjakkspiller og har mange organisasjonsmessige kvaliteter. Han er veldig oppegående og har peiling på mange viktige ting i den daglige sjakkverden, som rating, titler og turneringsreglement. Derfor er det ikke noe tvil om at han har alt som trengs til å lede organisasjonen, sier Sand.

– Men FIDE har fått mye kritikk de siste årene. Er ikke Makropolous, som en viktig skikkelse i FIDE, også ansvarlig for det?

– Makropoulos er selve gudfaren i internasjonal sjakk. Han har fått mye kritikk, ja. Men det er vel så mye kritikk som egentlig skulle vært rettet mot Kirsan. Det er han som sitter etasjen over og reiser rundt, mens Makropoulos må få ting gjennomført.

Tarjei Svensen, som har fulgt internasjonal sjakk i flere år, er uenig med Sand om Makropoulos.

– Han er heller ikke et godt alternativ i det hele tatt. Han er ikke spesielt godt likt. Han har sittet med makten de siste årene og vært den som har styrt i det daglige.

FIDE-presidenten velges i oktober, under sjakk-OL i Batumi, Georgia.