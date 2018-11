Journalistens spørsmål irriterte Carlsen. Ekspert tror hun vet hvorfor

Nå har juryen bestemt seg for fem kandidater til Årets trønder

Saken oppdateres.

Magnus Carlsen klarer fortsatt ikke å bryte ned Fabiano Caruana. Onsdag kom den niende strake remisen i sjakk-VM.

Carlsen har ofte vært i vitsehumør på pressekonferanse så langt i VM. Men denne gangen hadde tonen endret seg.

To ganger svarte Carlsen med ett ord. Carlsen fikk spørsmålene «hadde du vondt etter skaden?» og «er dette det beste partiet ditt under VM?», og begge gangene svarte han bare «nei».

Tidenes beste kvinnelige sjakkspiller Judit Polgár mener situasjonen i VM-kampen aldri har vært mer kritisk for Carlsen.

– Vi har ikke sett ham slik på pressekonferansene tidligere. Det er åpenbart at han er frustrert av at han ikke fikk til mer i partiet, sier Polgár, som jobber som kommentator i arrangørens sending under VM.

– Jeg er sikker på at han opplever en krise nå, med seg selv og åpningsforberedelsene. Det handler om hvordan han skal vinne et parti. Han trenger en seier så desperat. Men det blir ikke så lett, fortsetter Polgár.

FIKK DU MED DEG DENNE? Kjent stormester: – Caruana må være rasende.

Irritert over spørsmål om sluttspillet

Partiet endte i et sluttspill der Caruana hadde en løper som beveget seg på de svarte feltene, mens Carlsen hadde en løper som beveget seg på de hvite feltene. En slik stilling fører veldig ofte til remis. Judit Polgár kommenterte underveis at hun syntes det var underlig at Carlsen spilte videre.

Da Carlsen fikk spørsmål på pressekonferansen om når han innså at det var remis, reagerte han.

– Når skjønte jeg at det var en remis? Jeg skjønte det med en gang. Jeg prøvde å lokke ham til å spille h5. Hvis jeg får ham til å spille h5, har jeg hvert fall et mål å sikte meg inn på. Men hvis han bevarer roen, og venter på kongen, har jeg åpenbart ingenting. Det skader uansett ikke å spille videre, sa Carlsen, før han la til at han «virkelig ikke skjønte poenget» med spørsmålet.

– Kanskje det er det han trenger

Før pressekonferansen pleier Carlsen å gi individuelle intervjuer med rettighetshaverne. Stormester Jonathan Tisdall lurer på om noe som skjedde under disse intervjuene kan ha irritert Carlsen.

– Men jeg tror det er mer sannsynlig at han er sur, sier Tisdall.

– Når du ser ham sånn, hva tror du det har å si for resten av VM?

– Det spiller nesten ingen rolle hvor mye du tenker på det. Det kan gå begge veier. Kanskje han trenger å bli virkelig sint. Han blir aldri sur på sekundantene sine. Han er alltid sur på seg selv. Han er selvkritisk. Han har høye standarder, sier Tisdall.

Dette var Magnus Carlsens nest siste parti med hvite brikker. Nå er det tre partier igjen, der Caruana har hvite brikker i to av dem.

– Carlsen ser at VM-kampen ikke går i hans retning, sier Stefan Löffler, skribent i den tyske storavisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Han var nok irritert over at han ikke fikk mer ut av partiet, legger han til.