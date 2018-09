Karjakin har rast ned i vekt. Nå håper Putin at Russland bryter forbannelsen.

Mann dømt til fengsel for å ha sultet dyr

Verdens beste sjakkspillere er for øyeblikket i Batumi, Geogia. Der arrangeres sjakk-OL, en lagturnering som kårer verdens beste sjakknasjon.

Magnus Carlsen, som i disse dager forbereder seg til VM, står over sjakk-OL i år. Nordmannens forrige VM-utfordrer, Sergej Karjakin, er imidlertid med.

I et intervju med den russiske avisen Sport-Express har Karjakin fortalt at han – rent fysisk – er svært godt rustet. I løpet av de siste månedene har han gått ned 15 kilo i vekt.

– Nå er jeg nøye med maten. Jeg leser mye om temaet og har droppet karbohydrater, sier Karjakin.

Allment anerkjent effekt

I nylig avsluttede Sinquefield Cup endte Karjakin på delt sisteplass. Han forteller imidlertid at han «ikke på lang tid har følt seg bedre fysisk».

– En endring i livsstilen påvirker nesten alltid resultatene. Så nå ville det vært veldig bra å slå tilbake i Georgia, sier Karjakin.

Cathrine Borchsenius er utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo. Hun mener kostholdet definitivt kan ha noe å si for sjakkspillere.

– Det tror jeg. Jeg tror ikke det at han (Karjakin, journ.anm.) har gått ned i vekt har noe å si, men jeg tror absolutt kostholdet påvirker konsentrasjonsevnen, sier Borchsenius, som legger til at stabilt blodsukker er viktig for konsentrasjonsevnen.

Det er allment anerkjent at fysisk form faktisk spiller inn i sjakk, spesielt i de lange partiene. Magnus Carlsen har lenge lagt vekt på fysisk trening.

Men Karjakins vektnedgang vil ikke nødvendigvis føre til bedre resultater, tror sjakkekspert Atle Grønn.

– Hvis det betyr at Karjakin har drevet med mye kondisjonstrening, kan det kanskje ha en positiv effekt. Det er litt individuelt, sier Grønn.

Prøver å bryte forbannelse

Karjakins manager Kyrillos Zangalis har også blitt bitt av treningsbasillen. Han legger jevnlig ut «skrytebilder» fra styrkerommet. «Han har sikkert påvirket Karjakin», sier Atle Grønn.

I første sjakk-OL-runde mandag beseiret Karjakin ugandiske Arthur Ssegwayi. Russland vant alle sine fire partier mot Uganda. I runde 2 tirsdag møter Karjakin og kompani Irland.

Med seg på laget har Karjakin kjente stormestere som Ian Nepomnjasjtsjij, Dmitrij Jakovenko og Nikita Vitjugov. Med andre ord: Et kruttsterkt lag. Det har for så vidt Russland i hvert sjakk-OL. Likevel har ikke sjakkstormakten vunnet sjakk-OL siden 2002.

– Russland har prioritert denne turneringen. De er knyttet stor prestisje til det. Det er absolutt et sårt punkt at de ikke har vunnet på lenge, sier Atle Grønn.

Putin-møte

Gulltørken er knapt til å leve med for Sjakk-Russland – spesielt siden erkerival USA stakk av med gullet i den åpne klassen sist. Den russiske troppen møtte president Vladimir Putin i Sotsji før avreise til Georgia.

– Putin ønsket sjakkspillerne lykke til i sjakk-OL, sa presidentens talsmann Dmitri Peskov til det statseide nyhetsbyrået TASS.

– De hadde en kort prat om sjakkens popularitet i Russland, samt hvordan den nye generasjonen sjakkspillere skal utvikle seg, la Peskov til.

I årets sjakk-OL er imidlertid USA favoritter. De har blant andre Carlsens kommende VM-utfordrer Fabiano Caruana på laget.

– Vi må bevise at det ikke er uten grunn at vi er ansett som verdens ledende sjakkmakt, sier Karjakin.

NB. Magnus Carlsen og Jon Ludvig Hammer dropper sjakk-OL. Dermed stiller Norge med et ungt, lovende lag i den åpne klassen. Norge vant 4–0 over Namibia mandag. I kvinneklassen ble det 4–0-seier over Sudan.

NORGES TROPP I SJAKK-OL

Kvinneklassen: Olga Dolzhikova, Ellen Hagesæther, Sheila Barth Sahl, Monika Machlik og Hanna B. Kyrkjebø

Åpen klasse: Aryan Tari, Frode Olsen Olav Urkedal, Johan-Sebastian Christiansen, Benjamin Arvola Notkevich og Johan Salomon