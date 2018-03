Karjakin kjemper for ny Carlsen-duell: – Jeg blir sjokkert hvis han klarer det

Magnus Carlsen klar for Vålerenga: – Dette er helt fantastisk

Berlin, 14. mars: En nedbrutt Sergej Karjakin sitter på en pressekonferanse. Han har akkurat tapt for Levon Aronian – og ligger sist i kandidatturneringen. «Hva skal du gjøre nå?», spør en reporter. Karjakin trekker på skuldrene og svarer: «Jeg vet ikke».

Den dagen virket Karjakin sjanseløs på en omkamp mot Magnus Carlsen. Men spol frem én uke – og det er håp.

På de fem siste partiene er Karjakin ubeseiret. To av partiene har han vunnet. I kandidatturneringen svinger nå pendelen plutselig den 28 år gamle russerens vei.

– Jeg får mer og mer selvtillit. Jeg håper at hvis jeg fortsetter slik, får jeg større og større sjanse. Jeg må prøve. Man vet aldri, sa Karjakin etter tirsdagens seier over Vladimir Kramnik.

Blir sjokkert om Karjakin vinner

Det er fem partier igjen av kandidatturneringen. Karjakin ligger på en fjerdeplass – halvannet poeng bak teten. Men torsdag barker lederduoen Sjakrijar Mammedijarov og Caruana sammen. Og i runde 12 får Karjakin hvite brikker mot Caruana.

Flere og flere begynner å spørre seg: Kan Sergej Karjakin gjøre det igjen?

– Man kan ikke glemme at han er der. Men jeg blir rimelig sjokkert hvis han klarer det, sier stormester og tidligere toppsjakksjef i Norges Sjakkforbund Jonathan Tisdall.

– Hvorfor det?

– Det er flere folk i form, for det første. For det andre: Caruana har sikkert lært noe fra forrige gang.

Stjerne over natten

For Sergej Karjakin var i mange år vidunderbarnet som aldri helt slo til. Før forrige gang – kandidatturneringen i 2016. Da tok han innersvingen på Fabiano Caruana – og sikret VM-kamp mot Magnus Carlsen. Der ga han nordmannen kamp til døren.

I Russland ble han løftet frem som landets nye sjakkener. Men sannheten er at Karjakin har prestert ujevnt. På den siste verdensrankingen før kandidatturneringen i Berlin lå han på 13. plass.

Derfor var ikke NRK-ekspert Torstein Bae spesielt overrasket da Karjakin begynte med 1 poeng av 4 mulige.

– Det var egentlig bare fortsettelsen av en trend vi har sett i lang tid – nesten helt siden VM-kampen i New York. Han har fått kolossal oppmerksomhet i Russland – og ble nesten stjerne over natten. Han er en mye større stjerne enn Vladimir Kramnik og andre kjente spillere. Etter det virket det som at Karjakin slet med å holde fokus. Han har ikke fått det til å gli – og starten på kandidatturneringen var i tråd med det. Men nå reiser han seg, sier Bae.

Mindre press?

Mange tolket VM-tapet for Magnus Carlsen i 2013 som svanesangen for Viswanathan Anand på toppnivå. Men i kandidatturneringen året etter slo inderen tilbake – og sikret ny VM-kamp mot Magnus Carlsen.

– Karjakin har allerede vært i en VM-finale. Han har kanskje mer og vinne – og mindre å tape – enn konkurrentene i kandidatturneringen, sier Torstein Bae.

Karjakin fikk imidlertid tidligere i turneringen spørsmål om ikke 2016-seieren setter ytterligere press på ham.

– Jeg har ikke tenkt for mye på det. Men jo flere folk som spør meg, jo mer merker jeg presset, svarte Karjakin.

– Det ville vært trist

Både Bae og Tisdall ser uansett på Fabiano Caruana som favoritt.

De fleste sjakkeksperter får dessuten vann i munnen av en Carlsen-Caruana-duell. Scenarioet Tisdall frykter aller mest, er at Karjakin blir VM-utfordrer igjen.

– Karjakin ville vært trist. Det var litt tilfeldig at det ble så jevnt sist. Det kunne fort vært fryktelig ensidig. Blir Karjakin motstanderen, handler det mest om å være skjerpet og konsentrert for Magnus, mener Tisdall.

– Det var veldig tett og spennende sist, sier Bae.

– Men fra et rent sjakkmessig perspektiv var det ikke det helt store spillemessig. Karjakin la seg mye på defensiven. En match mellom Magnus og Caruana hadde ganske opplagt vært en friskere affære, fortsetter NRK-profilen.

Torsdag benker sjakkentusiaster seg foran skjermene for å følge en potensielt avgjørende dag i kandidatturneringen. Andreplasserte Sjakrijar Mammedijarov har vite brikker mot ledende Fabiano Caruana. Dessuten møtes også nummer tre og fire: Aleksander Grisjtjsuk.

Kandidatturneringen 2018 etter 9 av 14 runder:

1. Fabiano Caruana 6 poeng

2. Sjakrijar Mammedijarov 5,5

3. Aleksandr Grisjtsjuk 5

4. Sergej Karjakin 4,5

4. Ding Liren 4,6

6. Vladimir Kramnik 3,5

6. Wesley So 3,5

6. Levon Aronian 3,5