Karjakin nærmer seg Carlsen-omkamp. Mysteriet forvirrer sjakklegende: – Han er som to ulike personer

Saken oppdateres.

Sergej Karjakin (28) herjer i kandidatturneringen i Berlin - der vinneren får spille VM-kamp mot Magnus Carlsen i november.

Med to runder igjen har Karjakin hentet inn amerikanske Fabiano Caruana i teten.

Det var det få som trodde før turneringen - og enda færre som trodde etter Karjakins tunge start.

– Han har slitt med å etablere seg blant topp ti i verden. Om han vinner kandidatturneringen to ganger på rad, er det helt vanvittig, mener Jon Ludvig Hammer - Norges nest beste sjakkspiller.

– Som to forskjellige personer

På verdensrankingen i langsjakk for mars lå Karjakin bare på en 13.-plass. Resultatene har vært ujevne. Men Karjakin er i ferd med å gjøre kandidatturneringen - som har en enestående plass i sjakkhistorien - til sin turnering.

Russeren ble nummer to bak Viswanathan Anand i 2014-utgaven. Så vant han på overraskende vis i 2016 - noe som sikret VM-kamp mot Magnus Carlsen. Og nå er han i ferd med å gjøre det igjen.

– Det er forvirrende. Det virker som han er to ulike personer, sa åtte ganger russisk mester i sjakk Peter Svidler i studiosendingen til chess24.com under lørdagens runde.

Ett spørsmål som opptar sjakkverdenen nå: Hvorfor hever alltid Karjakin seg i kandidatturneringen?

Mange trekker frem russerens psyke. NRK-ekspert Torstein Bae er blant dem.

– Dette bekrefter kanskje det vi burde lært av Anands seier i kandidatturneringen i 2014. Ingen trodde han skulle få sin andre VM-match heller. Det er mye av det samme nå. Det er ikke så viktig hvordan spillerne har gjort det i tiden før. Det handler om å håndtere nervene i denne ene turneringen. Det klarer tydeligvis Sergej Karjakin, sier Bae.

Et definerende øyeblikk

I motsatt enda av skalaen er Levon Aronian. Armeneren var i fenomenal form gjennom hele 2017 og vant flere store turneringer. Men i Berlin har Aronian levert en dyster prestasjon - og ligger klart sist etter 12 av 14 runder.

Mens Aronian får spørsmål om hvorfor han ikke klarer å håndtere presset, lurer ekspertene på hva Sergej Karjakin egentlig er laget av.

– Gang på gang er han tøffest i kandidatturneringen. Det er imponerende, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

Kanskje vil det 17. trekket i partiet mot Fabiano Caruana lørdag stå igjen som et definerende øyeblikk i Karjakins karrière. Da valgte han å ofre et tårn for en løper - et såkalt kvalitetsoffer. Med andre ord: Han gamblet. Og vant - i et helt avgjørende parti i turneringen.

– Det partiet var veldig imponerende. Karjakin ofret kvalitet – da er han tøff, altså. Han viser en voldsom fightervilje, sier Grønn.

Psykologiske og mentale egenskaper

Før de to siste rundene står Karjakin og Caruana på 7 poeng, mens Ding Liren, Sjakrijar Mammedijarov og Aleksander Grisjtsjuk står med 6,5 poeng.

«Det er vidåpent», vurderer Jon Ludvig Hammer. Mange tror Karjakin vil takle presset best.

Lørdag fikk sjakklegenden Peter Svidler spørsmål om hvorfor Karjakin hever seg når det gjelder som mest. Da trakk han frem landsmannens «psykologiske og mentale» egenskaper.

– Forskjellen er at han kan være på sitt beste når det gjelder. Det handler ikke om at han er mye bedre enn de andre i sjakkferdigheter. Alle spillerne her er ekstremt gode. Men Sergej kan skru det på og levere mot slutten av sånne turneringer, når hendene virkelig begynner å riste av nerver, sa Svidler.

To partier unna sin største bragd

Ser man bort fra selve VM-kampen, er kandidatturneringen det desidert viktigste for elitespillerne. Det er 14 runder som kan fullbyrde - eller ødelegge - karrièrer. Men det er likevel ikke bare en nerveprøve, minner Jon Ludvig Hammer om.

– Caruana spilte et russisk forsvar - en åpning som regnes å være veldig solid. Han har brukt det flere ganger tidligere med stor suksess. Og så knuser Karjakin forsvaret i et avgjørende parti. Du kan ikke vinne mot Caruana - én av verdens beste - bare fordi du har en god psyke. Det er sjakk involvert også.

Det er derfor Karjakin har pugget og pugget siden han var fem år - med blikket målbevisst festet på bøker og sjakkbrett. Nå er han to partier unna sin største bragd hittil.

13. runde av kandidatturneringen starter 14.30 mandag. Det hele avsluttes tirsdag.

Kandidatturneringen etter 12 av 14 runder:

1. Sergej Karjakin (Russland) 7

1. Fabiano Caruana (USA) 7 poeng

3. Ding Liren (Kina) 6,5

3. Aleksandr Grisjtsjuk (Russland) 6,5

3. Sjakrijar Mammedijarov (Aserbajdsjan) 6,5

6. Vladimir Kramnik (Russland) 5,5

7. Wesley So (USA) 5

8. Levon Aronian (Armenia) 4

*Hver seier belønnes med et helt poeng, mens man får et halvt poeng for remis.

Gjenstående partier i kandidatturneringen:

Runde 13

Sjakrijar Mammedijarov-Aleksander Grisjtsjuk

Ding Liren-Vladimir Kramnik

Wesley So-Sergej Karjakin

Fabiano Caruana-Levon Aronian

Mandag klokken 15.00

Runde 14

Aleksander Grisjtsjuk-Fabiano Caruana

Levon Aronian-Wesley So

Sergej Karjakin-Ding Liren

Vladimir Kramnik-Sjakrijar Mammedijarov

Tirsdag klokken 15.00