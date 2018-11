Karjakins råd: Slik kan Caruana beseire Carlsen

Saken oppdateres.

LONDON: Det står 5,5–5,5 i sjakk-VM før siste runde. Mandag kan det hele avgjøres.

Kanskje sitter utfordreren, Fabiano Caruana, og grubler over et dilemma akkurat nå. For bør han ta stor risiko for å jakte en seier med de hvite brikkene i 12. parti? Eller bør han spille trygt, vel vitende om at Magnus Carlsen er favoritt i et eventuelt omspill?

I 2016 tapte Sergej Karjakin VM-kampen mot Magnus Carlsen etter 1–3 i omspillet. Russeren kommer med følgende råd til Caruana:

– Jeg synes han bør ta sjanser. Han bør kjempe i det 12. partiet. Det er mye lettere å vinne ett langsjakkparti enn å vinne omspill mot Magnus. Det er jo fire partier hurtigsjakk. Det er sånn jeg føler det, men jeg skjønner hvis Fabi ikke vil ta store sjanser, sier Karjakin.

– Men tror du vi får et kampparti i siste runde?

– Ja. Jeg tror teamet hans vil si til ham at han må kjempe. Vi får et kampparti, men jeg tipper det blir remis igjen.

Dette skjer om sjakk-VM ender likt 1. Hurtigsjakk I hvert parti får hver spiller 25 minutter + 10 sekunder tillegg pr. trekk. Spilles som best av fire partier. Dersom en spiller når 2,5 poeng, blir han verdensmester. 2. Lynsjakk I hvert parti får spilleren fem minutter + tre sekunder tillegg pr. trekk. Spilles som best av to partier (1,5 poeng sikrer VM-tittelen). Denne prosedyren gjentas fem ganger til en vinner er kåret. 3. Armageddon Her er remisresultatet utelukket. Spilleren med hvit får fem minutter, spilleren med svart får fire minutter. Svart vinner om det blir remis. Før hvert punkt trekker spillerne fargerekkefølge på nytt.

Forskjellen mellom Caruana og Carlsen

Å delta i en VM-kamp endrer en sjakkspillers liv. Det er mottagelsen av Karjakin i VM-lokalet i London lørdag et nytt eksempel på. Journalister og autografjegere sto i kø. Den vennlige russeren tok seg god tid.

– Hva er de største forskjellene mellom Carlsen og Caruana som spillere?

– De har forskjellig stil. Fabiano er ikke en spiller som elsker å spille syv timer i et litt fordelaktig sluttspill. Men det liker Magnus så godt. Hvis det er et veldig jevnt tårnsluttspill, der Magnus ligger litt bedre an, presser han noen timer. Fabiano tilbyr bare remis hvis han står litt bedre, sier Karjakin.

Det spørs imidlertid om mandagens parti blir en lang affære. I New York for to år siden var det også likt etter 11 runder. Da endte det 12. partiet med remis etter kun 35 minutter.

Den gangen hadde Magnus Carlsen hvite brikker. Det er usikkert om historien vil gjenta seg, i og med at det er Caruana – den antatt dårligste i hurtigsjakk – som nå har fordelen av hvite brikker.

– Fabiano vil prøve hardere enn Magnus i 2016, sier Mike Klein, en amerikansk chess.com-journalist som har fulgt Caruanas vei mot sjakktoppen tett.

– Hva får deg til å tro det?

– Han har to sjanser til å vinne denne VM-kampen. Hvis han får et «ingenting-parti», som Magnus i 2016, sløser han bort én av de sjansene. Caruana vil ha selvtillit før omspillet, men hvorfor ikke gi seg selv to sjanser til å vinne? Jeg tror det er det han tenker på.

Slik svarer spillerne

Etter lørdagens parti ble spillerne spurt om strategien før siste runde. Både Carlsen og Caruana svarte litt unnvikende. Begge var naturligvis varsomme med å avsløre planene sine.

– Vi får se hva som skjer. Jeg ville selvfølgelig ha foretrukket å ha hvite brikker i siste parti. Jeg håndterer situasjonen som den er, sa Carlsen på pressekonferansen.

Og Caruana?

– Jeg har alltid kampvilje. Mye står på spill i siste parti. Det blir veldig anspent for begge. Jeg skal ikke gå amok eller noe, men jeg vil prøve å presse ham, sa Caruana i intervjuet med russiske Matj TV rett etter partiet.

Topalovs store feilvurdering

Kanskje kan Caruana ta lærdom av VM-kampen fra 2010? Den gangen hadde Veselin Topalov hvite brikker mot Viswanathan Anand i siste runde.

– Topalov visste at Anand var en bedre hurtigsjakkspiller, og derfor gikk han helt berserk i siste runde. Alle var umiddelbart kritiske til trekkene hans. Til slutt vant Anand et veldig fint parti, men det var bare fordi Topalov tok for høy risiko, forteller Stefan Löffler, sjakkskribent for den tyske storavisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dermed slapp altså Anand å spille omspill. I det 12. partiet vil nok Carlsen være klar til å utnytte en eventuelt overambisiøs Caruana. Men Jonathan Speelman, en engelsk stormester som tidligere tilhørte verdenseliten, tror ikke Caruana vil gjøre som Topalov i 2010.

– Det er selvfølgelig ikke Caruanas siste sjanse. Hvis han spiller remis, er han nok litt underdog i omspillet. Men han er definitivt ikke så underdog at han bør begå harakiri i 12. parti, sier Speelman.

Speelmans sidemann i presserommet, den norske stormesteren Jonathan Tisdall, er enig.

– Jeg tror ikke Caruana går berserk. Det er nok ikke så stor forskjell i hurtigsjakk som folk flest tror. Jeg tror ikke Magnus tror det heller, sier Tisdall.

Siste ordinære VM-runde spilles mandag klokken 16 norsk tid. Et eventuelt omspill starter onsdag klokken 16 norsk tid.