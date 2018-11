Kritikken mot Carlsen hagler fra sjakkstjernene

To menn er siktet for grov vold i Fyllingsdalen

Saken oppdateres.

Ifølge sjakkcomputerne hadde Magnus Carlsen en klar fordel. Men nordmannen valgte å tilby Fabiano Caruana remis.

Den overraskende beslutningen er den store snakkisen i sjakkverdenen på hviledagen i VM.

Kjente sjakkpersonligheter har stått i kø for å kritisere Carlsen. Nordmannen blir anklaget for å være feig og å oppføre seg på en måte som ikke er en verdensmester verdig.

– Fallhøyden er stor. Hvis Magnus ikke vinner omspillet, har han et problem, sier sjakkekspert Atle Grønn.

Her er noen av reaksjonene

Carlsens beslutning skapte frenetisk aktivitet i presserommet i London. Det var åpenbart at få hadde forutsett det overraskende remistilbudet.

Mange sjakkprofiler følte seg snytt for et spennende parti. Under har vi samlet noen av reaksjonene.

Garry Kasparov, én av tidenes beste sjakkspillere, på sin Twitter-konto:

– I lys av det sjokkerende remistilbudet fra Magnus i en bedre stilling med mer tid, revurderer jeg min vurdering av ham som favoritt i hurtigsjakk. Omspill krever sterke nerver og det virker som han mister sine, skrev én av tidenes beste sjakkspillere, Garry Kasparov, på sin Twitter-konto.

Tidligere verdensmester Vladimir Kramnik til nettstedet ruchess.ru:

– Dette er ikke den Magnus vi kjente. Generelt bør mesteren oppføre seg annerledes i sånne situasjoner. Kanskje jeg er for gammeldags og konservativ, men jeg synes dette er umulig å gjøre: Å tilby remis i det avgjørende øyeblikket, i en bedre stilling. Han hadde til og med mer tid.

Tidligere verdensmester for kvinner Susan Polgár på Twitter:

– Dette er et hardt slag for Carlsens ettermæle. Jeg kan ikke si det 100 prosent sikkert, men de fleste stormestere ville aldri tilbudt remis med de svarte brikkene her. Dette er rett og slett sjokkerende!

Tre ganger verdensmester i lynsjakk Aleksandr Grisjtsjuk i studiosendingen til chess24.com:

– Jeg føler virkelig at Caruana viser sterkere karakter enn Carlsen i denne VM-kampen. Med tanke på karakter, var han sjefen i dag.

Maxime Vachier-Lagrave, nummer seks på verdensrankingen, på sin Twitter-konto:

– Najdorf-spilleren i meg har det fortsatt vondt tre timer etter dette premature remistilbudet.

(Najdorf er en aggressiv variant i siciliansk forsvar)

Robert Hess, amerikansk stormester og sjakk-kommentator, på Twitter:

– Jeg er ekstremt skuffet, både for denne VM-kampen og sjakk som helhet, over at et parti kan bli avsluttet akkurat når det ble spennende.

Les hvordan Magnus Carlsen forklarte beslutningen her.

«Magnus er fornøyd»

– Jeg har sett det, sier Carlsens manager Espen Agdestein på spørsmål om kritikken.

Han understreker imidlertid at Team Carlsen tar støyen med knusende ro.

– Det viktigste er at Magnus er fornøyd. Det var han. Han ser frem til et omspill. Det er det som teller nå. Magnus gjør det han synes er mest fornuftig for å vinne VM-kampen. Dette er vi veldig komfortable med, sier Agdestein.

Sjakkekspert Atle Grønn beskriver kritikken mot Carlsen som «ensidig og overdreven».

– Om han vinner i morgen vil avgjøre hvordan vi vurderer den remisen. Det er altfor tidlig å konkludere. Min første tanke var at det er en dårlig avgjørelse. Men vi sitter med supercomputere som regner så avansert at ingen mennesker ser noe.

Gjennomførte eksperiment

«Jeg så ikke noen mulighet for å spille på vinst uten ta risiko», sa Carlsen selv i NRK-intervjuet etter partiet.

Ifølge sjakkcomputeren Stockfish hadde Carlsen en fordel tilsvarende 0,6 bønder da han tilbød remis. En slik verdi innebærer en klar fordel.

Mens Carlsen som verdens beste spiller har en rating på 2835, regnes imidlertid Stockfish å ha en spillestyrke tilsvarende ca. 3400 i rating. Med andre ord: En fordel på 0,6 betyr ikke at det nødvendigvis er lett for et menneske å skjønne hvordan man skal klare å vinne.

I arbeidet med onsdagens sjakkspalte i Aftenposten kjørte Atle Grønn partiet gjennom dataprogrammet Fritz 11, som har en styrke tilsvarende 2900 i rating.

– Den computeren fant ikke vinstvariantene, forteller Grønn.

– Toppspillerne Kramnik og Kasparov har heller ikke en rating over 2900. Det er ikke sikkert at de hadde funnet variantene heller. Magnus skjønte jo at han sto bra. Men han hadde bestemt seg på forhånd om at remis var et bra resultat, og han klarte ikke å omstille seg, fortsetter Grønn.

Omspillet i VM starter onsdag klokken 16.00 norsk tid.