Magnus Carlsen går nye veier. Ekspert tror han prøver å forvirre VM-motstander Caruana.

Det finnes mange gode sjakkspillere i verden. Men i år er mye av oppmerksomheten rettet mot to unge menn: Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (25).

I mars kvalifiserte nemlig Caruana seg til VM-kampen, som spilles i London i november.

Denne uken er begge to i aksjon. Carlsen spiller storturneringen Shamkir Chess i Aserbajdsjan, mens Caruana spiller det amerikanske mesterskapet.

Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn tror den kommende duellen påvirker spillernes valg - allerede nå.

– Det blir spennende å se om Magnus fortsetter å eksperimentere, sier Grønn til Aftenposten.

– Vil nok forvirre Caruana

I nylig avsluttede Grenke Chess - der Carlsen ble nummer to bak Caruana - overrasket verdensmesteren med sine åpningsvalg.

Med svarte brikker valgte Carlsen å spille kongeindisk forsvar og siciliansk forsvar i løpet av turneringen.

– Det viser at han er villig til å eksperimentere i åpningene. De åpningene pleide Kasparov å bruke i sine VM-kamper, men Magnus har ikke hatt for vane å spille dem. De har rykte på seg for være for dristige og offensive, forklarer Grønn.

Sjakkeksperten tror Carlsens variasjon har med VM-kampen å gjøre.

– Han vil nok forvirre Caruana litt. Nå blir Caruana nødt til å jobbe med disse åpningene frem mot VM. Og hvis Magnus får en god følelse med disse åpningene, kan det også hende han faktisk får lyst til å bruke de i VM.

Har begynt å tenke på VM-kampen

Magnus Carlsen har et oppsiktsvekkende tett program frem til VM. Ifølge manager Espen Agdestein er ikke verdensmesteren i VM-modus helt ennå.

– De store forberedelsene begynner rundt sommeren, sier Agdestein.

– Jeg vet at han hvert fall har begynt å tenke på VM-matchen. Han kommer til å gjøre alt for å komme i toppform til den, fortsetter Agdestein.

Han forteller videre at planene for VM-oppkjøringen ikke er helt spikret ennå, men at Carlsen har «gjort seg noen tanker» om opplegget.

Først venter imidlertid storturneringen i Aserbajdsjan. I første runde torsdag spiller Carlsen mot Sjakrijar Mammedijarov, som han anser som sin tøffeste utfordrer i feltet.