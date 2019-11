Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund

Lørdag spiller Magnus Carlsen for VM-gull. Søndag møter han Andreas (17) på norsk nivå to.

Saken oppdateres.

I en pressemelding opplyser Sjakkforbundet (NSF) at Magnus Carlsen meldte seg ut av forbundet 30. september med følgende melding:

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund, og gjerne raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som avklart med Fide (det internasjonale sjakkforbundet) og NSF på ettersommeren.»

Sjakkpresident Morten Madsen bekrefter utmeldelsen overfor NRK. Han sier imidlertid at det ikke vil få store konsekvenser.

– Vi hadde et ryddig møte med Magnus 11. juli. Der fikk han markert sin uenighet med den strategiske beslutningen og veivalget som norsk sjakk valgte. Vi har møtt Magnus' ønske med respekt, og vi har hjulpet ham slik at han fortsatt kan spille på landslaget. Magnus deltok senest tirsdag på et sponsortreff i regi av NSF. Dette er mer en markering fra hans side, sier sjakkpresident Morten L. Madsen til NTB.

Årsaken til utmeldelsen er uenighet i Kindred-saken. Sjakkforbundet ville ikke ha en avtale med selskapet Kindred, noe Carlsen ønsket. Et stort flertall på årets kongress i i forbundet hadde et annet syn på saken enn Carlsen.

Vi har foreløpig ikke fått tak i noen i teamet rundt Magnus Carlsen.

Ikke noe endelig brudd?

Ifølge pressemeldingen er det aktuelt for Carlsen å melde seg inn igjen på et senere tidspunkt.

«Henrik Carlsen (Magnus Carlsens far) meddeler at Magnus har satt pris på NSFs praktiske bistand i forbindelse med utmeldelsesprosessen, blant annet for å sikre at han fortsatt kan representere Norge i internasjonale mesterskap og turneringer. Magnus Carlsen er opptatt av å bidra til utvikling av sjakksporten i Norge. Magnus har nylig stilt opp på et arrangement i NSF-regi for mulige samarbeidspartnere. Slike samarbeidsinitiativ kan være aktuelle også videre fremover.»

Sjakkpresident Madsen sier at dette ikke betyr noe endelig brudd mellom Magnus Carlsen og NSF.

– Vi er nødt til å forholde oss til Magnus' ønske. Vi håper han lykkes i sitt engasjement for de unge aktive og for utviklingen av sjakksporten i Norge, og vi håper at han kommer tilbake til oss som medlem, sier Morten L. Madsen.

Les hele pressemeldingen her.

