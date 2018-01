Magnus Carlsen herjer i storturnering: – Det han gjør, er helt fantastisk!

Ann Kristin bygde sitt eget hus for under 100 000 kroner

Fjerde strake remis for Magnus Carlsen: – Et utrolig bra parti

Carlsen måtte slite for seier over kinesisk stormester: – En lettelse

Saken oppdateres.

MAGNUS CARLSEN-MAKSIM MATLAKOV 1–0

I den forblåste, nederlandske byen Wijk aan Zee er Magnus Carlsen i ferd med å spille sin beste langsjakkturnering på lenge.

Lørdag ble det seier over russiske Maksim Matlakov. Dermed har Carlsen vunnet fire av de siste seks partiene. Alle de fire seirene har kommet med hvite brikker.

– Det spørs ikke bare om vi skal friskmeldte hvit-spilleren Magnus Carlsen, men om vi ikke skal friskmelde sjakkspilleren Magnus Carlsen også. Det han har vist i de siste rundene, er helt fantastisk! sier sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s sending.

Presset på tid

Tata Steel Chess - som turneringen heter - er blant de mest prestisjetunge i verden. Søndag avgjøres det hele. Carlsen og hjemmefavoritten Anish Giri står begge med 8,5 poeng, med Sjakrijar Mammedijarov like bak på 8 poeng.

Da Giri vant sitt parti over Baskaran Adhiban lørdag, skjønte Carlsen at han måtte presse for seier. Problemet var at Carlsen hadde en løper på de hvite feltene, mens Matlakov hadde en løper på de sorte feltene. Dette betyr at sjansene for remis var veldig store.

Men nordmannen malte på. Han begynte å presse Matlakov på tid. I lange perioder hadde Carlsen over to timer igjen på klokken, mens Matlakov var nede i seks ganger så lite.

Etter partiet fikk Carlsen spørsmål om tidsbruken. «Det var ikke så mye å tenke over», svarer Carlsen lurt.

Les om trenden Magnus Carlsen er i ferd med å snu her:

– Ville vært verdensmester de neste 50 årene

Til slutt klarte Carlsen å straffe noen små unøyaktigheter fra Matlakov.

Den britiske stormesteren Daniel Gormally er veldig imponert:

– Dersom det fantes et «verdensmesterskap i sluttspill», ville Carlsen vært verdensmester i de neste 50 årene, skriver Gormally på sin Twitter-konto.

Den kløktige sluttspillsteknikken gir Carlsen et strålende utgangspunkt. Vinner han over Sergej Karjakin søndag, er han sikret minst omspill.

Anish Giri har imidlertid lettere motstand - på papiret. Nederlenderen møter den kinesiske 18-åringen Wei Yi.