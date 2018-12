Magnus Carlsen hylles for sjenerøs gest: – Det var stort av ham

Saken oppdateres.

Rammen rundt Magnus Carlsens 20. parti var perfekt. Han skulle spille mot den russiske lynsjakkspesialisten Jan Nepomnjasjtsjij. VM-tittelen lå i potten.

Men så tok det hele en absurd vending.

Partiet skulle starte, men Nepomnjasjtsjij var ingen sted å se. Til slutt var russeren over halvannet minutt for sent. Og det til et lynsjakkparti på tre minutter.

Carlsen får nå ros for sin sportsånd. Både fordi han prøvde å få dommeren til å stoppe klokken, men også fordi han til slutt aksepterte remis med to minutters overtak.

– Jeg ba dommeren om ikke å starte klokken. Jeg hadde ikke lyst til å vinne på den måten, sa Carlsen til NRK, før han forklarte videre:

– Jeg kan ikke komme godt ut av det. Hvis jeg vinner jeg partiet, er det med bismak. Hvis jeg taper partiet, er det veldig pinlig. En kort remis var det minste ondet. Jeg hadde ikke lyst til å spille med to minutter ekstra. Det er ikke sånn det skal være.

Les mer om Carlsens gulldag her: Disse rekordene satte han.

– Det var stort

Carlsen beseiret senere Anton Korobov i siste runde. Dermed sikret han likevel lynsjakktittelen – gullet han ønsket med hvert fiber i kroppen.

Men kanskje lærte vi noe mer om Carlsen denne søndagen i St. Petersburg. For selv om Carlsen har en ekstrem vinnervilje, er han også opptatt av hvordan han vinner.

Carlsen får nå ros fra mange hold. «Bra sportsånd», kommenterte for eksempel NRKs Torstein Bae på direkten.

Carlsens tidligere trener Simen Agdestein liker at Carlsen ikke utnyttet Nepomnjasjtsjijs situasjon.

– Det var stort av Magnus ikke å spille på tiden. Det støtter jeg som alle andre, sier stormester Agdestein.

– Ville du gjort det samme?

– Jeg er så langt unna den situasjonen som mulig. Men jeg tenker at når Nepomnjasjtsjij er så dum at han kommer for sent, kan han få svi litt for det.

Har du lest historien om supertalentet? 15-åringen sjokkerer i VM. Nå spår ekspertene at han tar Magnus Carlsens plass.

– Det ville vært krise

Da Magnus Carlsen satt klar ved brettet, var Nepomnjasjtsjij på presserommet sammen med kompisen Vladimir Potkin. De glemte rett og slett tiden.

– Jeg satt på pressesenteret og slappet av. Der er det ikke noe skjerm, sa russeren til NRK.

Nepomnjasjtsjij bekreftet også at det var han som tilbød remis. «Jeg syntes to minutter var for mye forskjell», sa han.

Da de absurde bildene av en ventende Carlsen rullet over skjermen, skjønte sjakkekspert Geir Sune Tallaksen Østmoe at han var vitne til noe historisk.

– Det var en veldig merkelig situasjon. Jeg kan ikke huske at det har skjedd på toppbordene i lyn- og hurtigsjakk-VM at noen kommer to minutter for sent, sier Østmoe.

«I en egen klasse»

Under mesterskapet i St. Petersburg har riktignok Carlsen selv kommet for sent flere ganger.

Da handlet det riktignok bare om noen få sekunder. De glippene ble heller ikke avgjørende for Carlsen, som raskt utlignet tidstapet med lynraskt spill.

«Han var i en egen klasse», sier Carlsens tidligere sekundant Jon Ludvig Hammer.

– Mot Nepomnjasjtsjij ville han bare ta remis. Han hadde ikke lyst til å vinne på grunn av noe utenomsportslig, sier Hammer.

VM-gull nummer 10

Til slutt vant Carlsen fordi han var raskest. Og mest presis. Grunnlaget for seieren ble lagt med fire strake seire mot Anish Giri, Wang Hao, Zhamsaran Tsydypov og Savelij Golubov på den avgjørende dagen.

Der Carlsen hele tiden måtte jage bakfra i hurtigsjakk-VM, kunne han denne gangen leve med den omdiskuterte remisen mot Nepomnjasjtsjij.

– Magnus er en såpass sterk spiller at han kan tillate seg det. Han tenkte nok på at han skulle spille med hvite brikker i siste parti og at han sikkert ville vinne likevel. En dårligere spiller ville kanskje tenkt «dette er mitt livs sjanse», og prøvd å vinne med overtaket han fikk på klokken.

Men for Magnus Carlsen har altså VM-gull blitt normen. Dette var hans tiende i rekken fordelt på alle fartsdisipliner.

Da partiet var over tok Carlsen først Korobov i hånden med en alvorlig mine. Men da han snudde seg, kunne han ikke dy seg. Gliset strakk seg over ansiktet. Gullgliset.

FAKTA: MAGNUS CARLSENS VM-GULL Lynsjakk-VM 2009 Langsjakk-VM 2013 Lynsjakk-VM 2014 Langsjakk-VM 2014 Hurtigsjakk-VM 2014 Hurtigsjakk-VM 2015 Langsjakk-VM 2016 Lynsjakk-VM 2017 Langsjakk-VM 2018 Lynsjakk-VM 2018