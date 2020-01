Magnus Carlsen satte verdensrekord

– Veldig bra at det blir færre biler i gata slik at bussen slipper fortere fram

Saken oppdateres.

Etterpå innrømmet Carlsen at han hadde vært i alvorlig trøbbel mot den nederlandske hjemmefavoritten som er rangert som nummer 97 i verden, og at han ble reddet av et tabbetrekk av van Foreest.

Tirsdag var det 532 dager siden Carlsens forrige tap i langsjakk. Det skjedde mot Shakhriyar Mamedyarov 31. juli 2018.

Carlsen har spilt remis i alle de fire første rundene av årets Wijk aan Zee-turnering. Mandag tangerte han rekorden til den russiske stormesteren Sergej Tiviakov, som i 2005 spilte sitt 110. strake parti uten tap.

Magnus Carlsen regner selv at han spilte sitt 109. parti uten tap tirsdag. Han tar ikke med to kamper han har spilt mot nordmenn for klubben sin, Offerspill.

Tiviakovs rekke inneholdt flere partier mot spillere på lavere nivå. I manges øyne satte Carlsen rekord allerede da han i oktober i fjor spilte sitt 101. parti uten tap. Ding Liren hadde den internasjonalt anerkjente rekorden med 100 partier uten nederlag.

– Min rekke mot elitespillere er nå 109, og mot gode spillere er den 111. Begge deler er rekord, og jeg er fornøyd med det, sa Carlsen i intervju med arrangøren.

I trøbbel

Carlsen spilte med svart mot Jorden van Foreest. Den norske verdensmesteren kom kjapt på defensiven. Etter 28 trekk viste sjakkcomputerne at det var 41 prosents sjanse for at hvit ville vinne. Sjansen for Carlsen-seier ble beregnet til bare 3 prosent.

I typisk Carlsen-stil gikk det ikke lang tid før det så langt bedre ut for 29-åringen fra Lommedalen. Bare to trekk senere var Foreests vinnersjanser redusert til 17 prosent, og snart jevnet det seg helt ut.

– Jeg undervurderte G4-trekket hans og gjorde noen dårlige valg. Plutselig skjønte jeg at jeg sto til tap. Han ville hatt en stor mulighet om han hadde gitt tårn for løper og fått et par sterke bønder. Da ville jeg stått veldig, veldig dårlig, men heldigvis gjorde han noe annet som gjorde at jeg utlignet med en gang, sa Carlsen til TV 2.

– Det var heldig for meg.

Klar for fotball

I sluttspillet var Carlsen nærmest å vippe partiet i sin favør, men det endte med remis etter 45 trekk.

– Han tilbød meg remis tidligere, noe jeg avslo. En stund tenkte jeg at det kunne bli seier, men jeg kunne ikke se noen mulighet til å gjøre det særlig bedre enn det ble i dette partiet, sa Carlsen.

Onsdag er det hviledag, og den planlegger Carlsen å bruke til å spille fotball. Det passer bra, for torsdagens partier skal avvikles på fotballstadion i Eindhoven.

– Jeg skal spille fotball på lavt nivå, og det blir spennende. En hviledag er alltid greit, selv om det alltid er mer behagelig når man gjør det bra, sa Carlsen til TV 2. Han er ikke fornøyd med spillet sitt så langt i turneringen, men det er ni partier igjen, og han har ikke på noen måte gitt opp håpet om seier.

– Det er ikke noe som ligner på krise ennå.