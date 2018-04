Magnus Carlsen vant storturnering: – Jeg er stolt

Sekstiåtterne er en oppblåst og selvhøytidelig gjeng. Men de har også gjort Norge til et bedre land.

MAGNUS CARLSEN-DING LIREN 0,5–0,5

– Nå ser vi den modne og profesjonelle Magnus. Han gjorde akkurat det som er nødvendig for å vinne turneringen, men ikke mer.

Det sier sjakkekspert Atle Grønn etter at Magnus Carlsen lørdag sikret seieren i storturneringen Shamkir Chess.

Carlsen trengte remis med hvite brikker mot bunnsolide Ding Liren. Og etter 20 minutter tok spillerne hverandre i hånden. Dermed feirer Carlsen sin tredje Shamkir Chess-triumf.

– Jeg er veldig glad for resultatet. Jeg er stolt over å ha vunnet her tre ganger på rad, men det er også litt tilfeldig, sier Carlsen på pressekonferansen etter partiet.

Starten på turneringen bekymret ekspert. Les mer her: – Det Karjakin gjør, er en hån.

Selvkritisk

Fem av de ti høyest rangerte spillerne i verden stilte i Aserbajdsjan. Carlsen gikk ubeseiret gjennom turneringen, men var likevel selvkritisk.

– Det er ingen partier som vil gå inn blant mine aller beste. Jeg synes partiet mot Giri (runde 8, journ.anm.) var en bra «fight». Jeg gjorde sikkert tabber, men det var et vanskelig parti. Det er det eneste partiet jeg er mer eller mindre fornøyd med, sier Carlsen.

– Det har fulgt Magnus gjennom karrièren. Han stiller veldig høye krav til seg selv, sier NRK-ekspert Torstein Bae.

Imponerende rekke

Men Carlsen har nå stablet sammen en imponerende rekke. Verdensmesteren har spilt 32 partier uten å tape. Det siste nederlaget kom i desember, mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

Shamkir-triumfen er Carlsens andre turneringsseier i 2018, etter at han også vant Wijk an Zee-turneringen i januar.

– Det kan være ting som tyder på at Magnus er på vei tilbake til toppnivået sitt, konkluderer Bae – som beskriver Carlsens prestasjon som «veldig gledelig».

Pressekonferansene i Shamkir Chess har vekt oppsikt. «Pinlig», var dommen fra ekspert. Én dag valgte Carlsen å skulke. Les begrunnelsen i denne artikkelen.

– Det ville vært mot all fornuft

Shamkir-turneringen vil også bli husket for remis-tørken i starten. De 15 første partiene i turneringen endte med remis.

Atle Grønn var tidligere denne uken kritisk til spillernes kampvilje. Han har imidlertid full forståelse for at Carlsen nøyet seg med 27 trekk før han tilbød Ding remis lørdag.

– Dersom han hadde vært litt yngre og mer naiv, kunne Carlsen prøvd å vinne. Men det ville vært mot all fornuft, sier Grønn, vel vitende om at remis-resultatet sikret turneringsseieren.

Carlsen reiser hjem fra Aserbajdsjan med seks remis og tre seire på ni partier. «Kontrollert og imponerende, men ikke storspill», oppsummerer Grønn.

Nå venter én måneds pause for Magnus Carlsen. 27. mai starter Norway Chess. Sesongens høydepunkt kommer i november: VM-kampen mot Fabiano Caruana i London.