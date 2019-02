Magnus Carlsen tror sjakk kan bekjempe mentale utfordringer. Her er hjerneforskerens svar

Er det noen grunn til å hisse seg opp over Britannias eksklusive klubb for spesielt inviterte medlemmer?

– Sjakk kan bekjempe mange utfordringer vi står overfor i dag: Flakkende oppmerksomhet, ubesluttsomhet og mangel på karakterstyrke og disiplin som følge av for mye tid foran skjermen.

Det skriver Magnus Carlsen i et gjesteinnlegg publisert i magasinet Forbes.

I innlegget forteller den regjerende verdensmesteren om hvordan forholdet hans til sjakk utviklet seg dramatisk etter at han spilte sitt første parti i femårsalderen.

28-åringen skriver at spillet har styrket konsentrasjonen hans og evnene hans til å løse problemer. Ved sjakkbrettet har han måttet sitte stille i jakt på løsninger, istedenfor å kunne Google seg frem til et svar.

– Teknologi har for alltid endret måten vi lever, lærer og leker. Barna være har en ustoppelig appetitt for rask og actionfylt underholdning. Det føles ofte som om vi ser hjelpeløse på at tålmodigheten og den kritiske tenkningen deres lider.

Stimulerer hjernen

Carlsen mener «kuren» mot problemene kan være sjakk. Den norske stjernen viser blant annet til en studie gjennomført ved barneskoler i Danmark i 2013. I studien, gjort av tre forskere ved Aarhus Universitet, ble mattetimene erstattet med sjakkinspirerte timer.

Hjerneforsker Ole Petter Hjelle tror også sjakk kan være bra for hjernen.

– Det er nok bred enighet om at sjakk er en positiv aktivitet for både voksne og barn. Litt forenklet kan vi si at hjernen vår fungerer etter «use it or lose it» prinsippet, som betyr at de områdene av hjernen som stimuleres og brukes mye styrkes, og de som ikke brukes heller svekkes. Sjakk krever konsentrasjon, taktikk og strategi og hukommelse og vil således stimulere flere områder av hjernen.

Han viser til en artikkel i tidsskriftet Frontiers in Psychology, som nevner flere studier der sjakkspilling kan assosieres med positive resultater i matematikk i et korttidsperspektiv.

Alt støttes ikke av forskning

Hjelle sier imidlertid at enkelte av Carlsens påstander ikke støttes av forskning, som for eksempel at sjakk motvirker flakkende oppmerksomhet, ubesluttsomhet og mangel på karakterstyrke og disiplin.

– Det er riktignok gjort studier som tyder på at barn som spiller sjakk på skolen gjør det bedre i matematikk, men de fleste av disse studiene har svakheter som gjør det vanskelig å konkludere sikkert, sier Hjelle, før han legger til:

– Spiller du mye sjakk, blir du nok først og fremst god til å spille sjakk, men det er ikke usannsynlig at en del lignende ferdigheter, for eksempel, matematikk, kan styrkes også.

Brukte eksamen som oppvarming før turnering

Simen Agdestein er hovedtrener på NTGs sjakklinje. Han har også vært en av Norges beste sjakkspillere. Han tror at sjakk kan styrke konsentrasjonen.

– Om du trener i flere uker, blir du sterk. Jeg føler at det gjelder hjernen også. Om du fokuserer på noe i flere uker, så blir du mer skjerpet. Samtidig blir du slapp, dersom du ikke trener.

Agdestein forteller også at han har gjennomført grep for å skjerpe hjernen før sjakkpartier.

– Da jeg spilte Norway Chess i 2014, var jeg egentlig 20 år for gammel til å kunne prestere. Før turneringen hadde jeg en eksamen i hinduisme. Jeg leste alt jeg kunne – og følte at det var skjerpende. Det tok jeg med meg inn i turneringen. Det ble en slags intervalltrening.