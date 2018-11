Magnus Carlsens forvandling: – Ikke sikkert vi hadde gjort det i dag

Saken oppdateres.

MIAMI, FEBRUAR 2010: Magnus Carlsen har på seg skinnstøvler, slitte, blå jeans og en svart skinnjakke. Og solbriller. Han sitter på toppen av en bygning, foran en hvit bakgrunn. Så begynner kameraet å knipse.

– Jeg tenkte «det er ikke dette han skal drive med», å stå foran et team av fotografer og frisører. Det er ikke der han har sine styrker.

Det sier forfatteren Hallgeir Opedal. I arbeidet med boken Magnus Carlsen. Verdens beste sjakkspiller fulgte han Carlsen tidligere i karrieren. Det medførte ikke bare å bli med Carlsen på turneringer, men også fotoshoots – som faktisk var en del av Carlsens liv den gangen.

– Jeg oppfattet ham som langt utenfor komfortsonen. Å sitte på moteshow med ulike kjendiser – han var ikke så bekvem med det. Hvert fall ikke da, som 19-åring, sier Opedal.

– Ikke sikkert vi hadde gjort det i dag

Mye har imidlertid skjedd rundt Magnus Carlsen de siste årene. Han er blitt verdensmester – og kan forsvare tittelen for tredje gang her i London. Sjakksendinger på TV har gjort ham til allemannseie i Norge.

Til gjengjeld ser vi sjakkstjernen langt mindre i reklamekampanjer nå. Det ligger en bevisst tankegang bak, forteller manager Espen Agdestein.

– Sjakken er det viktigste for ham. Det er blitt enda tydeligere at det er sjakk han liker å holde på med. Han er privilegert som kan velge hva han vil bruke tiden på, sier Agdestein.

Og siden 2010 har altså reklameoppdrag blitt stadig mer nedprioritert.

– Vi sier nei til veldig mye mer av muligheter enn vi gjorde da. Vi skjermer ham enda mer, for han ønsker først og fremst å konsentrere seg om sjakken. Den G-Star Raw-kampanjen er det ikke sikkert vi hadde gjort i dag.

Overraskende

For rundt 20 år siden ble den lille gutten fra Lommedalen helt oppslukt av sjakken. Ofte kunne Carlsen spise middag mens han gikk gjennom trekk på datamaskinen.

Derfor ble mange overrasket da han plutselig dukket opp på den røde løperen, arm i arm med Hollywood-stjernen Liv Tyler.

– Jeg hadde ikke tippet det, sier Askild Bryn.

Han er kompis med Magnus Carlsen og en del av NRKs team under VM.

– Det sier noe om hvor stor han var – og er – globalt. Med tanke på de navnene han samarbeidet med, er det utrolig kult, fortsetter han.

Bryn tror imidlertid reklameoppdragene tok endel «energi og fokus», og at kompisen trives godt med dagens opplegg.

– Det kan virke som at det er noe han setter pris på. Han får litt mer ro og mulighet til å fokusere på det han har lyst til å prioritere, sier Bryn.

Angrer ikke

Ved siden av sjakk-karrieren, er det først og fremst Play Magnus-appen det handler om for Carlsen nå. Nordmannen er både med å utvikle sjakkappen, samt å markedsføre den.

Men blir dette Magnus Carlsens nye karriere når han én dag legger opp?

– Det får vi se på. Jeg vet ikke hvor lenger jeg kommer til å spille sjakk. Jeg føler uansett at sjakk til barn og sjakk som læring er et viktig tema, sa Carlsen til Aftenposten da han lanserte en ny app i sommer.

Da sa Carlsen også at han «ikke tenker så mye på pengene». Det er også i tråd med hvordan hans nærmeste ser på ham.

Penger er imidlertid nødvendig for Carlsens ambisiøse sjakksatsing. I sammenheng med årets sjakk-VM har Carlsen et stort sekundantteam i ryggen, ledet av trener Peter Heine Nielsen. Han har også med seg egen kokk og lege, og han bor på et luksushotell like ved spillelokalet.

– Reklameoppdragene i seg selv var ikke viktige for ham. Det handlet om å finansiere satsingen, tror forfatter Hallgeir Opedal.

At Carlsens reklameoppdrag minker i antall, kan altså sees i lys av den økonomiske situasjonen. Ifølge skattelistene sto Carlsen oppført med en formue på 26,9 millioner kroner i 2017.

– I starten av en karriere har penger mer å si. Det handler om å sørge for inntekter. Nå er ikke det viktig lenger, sier Espen Agdestein, som sa opp en direktørjobb i 2009 for å jobbe som Carlsens manager.

– Er det sånn at dere i dag angrer på reklameoppdragene?

– Nei, overhodet ikke. Det har vært kjempepositivt. Men alt til sin tid.