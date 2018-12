NRK-ekspert tviler på ny Carlsen-bragd

Et slag, tårer og ei bestemor: Dette husker vi best fra året som har gått

Magnus Carlsen kjemper for endring. Nå kan sjakken forandres for alltid.

Saken oppdateres.

Carlsen jakter i romjulen to nye VM-titler. Opprinnelig skulle mesterskapet som i fjor gå i Saudi-Arabia, men ble nylig i all hast flyttet til St. Petersburg i Russland.

2. juledag skal Carlsen og resten av verdenseliten spille fem partier i hurtigsjakk. Det skal de også gjøre de to neste dagene før en verdensmester er kåret. 29. desember går man rett over til lynsjakk. Den første dagen skal det spilles tolv runder, mens de siste ni går dagen etter.

Carlsen kommer til Russland som regjerende verdensmester i klassisk sjakk og lynsjakk. Hurtigsjakk-VM har han ikke vunnet siden 2015.

Rivaler i toppform

28-åringen er selvsagt en av favorittene i begge sjakkens «fartsdisipliner», men Bae er tvilende til at han gjenskaper bragden fra juni 2014. Da fullførte han den «umulige» VM-trippelen og holdt alle tre titlene som førstemann i historien.

– Han har en fin inngang med triumfen fra London, og han er sikkert i godt humør før start. Men feltet er kolossalt, som det alltid er i Russland, og noen konkurrenter vil være i toppform. Jeg gir Magnus en tredels sjanse i hurtigsjakk og litt mer i lynsjakk, sier Bae til NTB.

– Sjansen for å vinne begge er selvsagt betydelig lavere. Trippelkronen fra 2014 er hans største prestasjon. Etter den tid har konkurrentene lært mye av Magnus, og en ny trippel vil etter min vurdering være enda mer imponerende, legger NRK-eksperten til.

Spørsmålstegn

Nordmannen møter i dagene framover konkurrenter som har spilt mye mer hurtig- og lynsjakk enn ham selv i 2018. Hvordan Carlsen takler dette blir et av spenningsmomentene.

På pressekonferansen før turneringen fikk Carlsen spørsmål hva som kreves for å være verdensmester i alle tre disipliner. Da kom et selvsikkert svar.

– Jeg tror du trenger en allsidig stil for å kunne hevde deg med alle tidskontroller. Jeg føler jeg har det som kreves for å gjøre det. Jeg er veldig optimistisk med tanke på mulighetene for å spille to gode turneringer her, sa Carlsen.

Carlsen var i sin tid regjerende trippelmester i totalt 15 måneder. I oktober 2015 forsvarte han tittelen i hurtigsjakk, men greide det ikke i lynsjakk.

I november tok Carlsen nok en VM-tittel i klassisk sjakk. Tidvis hanglet han seg gjennom tolv strake remis mot Fabiano Caruana, men i omspillet feide han amerikaneren av brettet. Da var han sin motstander totalt overlegen i hurtigsjakk.

Den gode følelsen satser Carlsen å bygge videre på utover i romjulen.