NRK tar selvkritikk etter dette innslaget

Fredag innledet Magnus Carlsen den uoffisielle VM-kampen mot Hikaru Nakamura på Høvikodden. Kampen sendes på NRK.

Ikke bare spilles kampen med Fischer Random-regler. Spillerne er dessuten utstyrt med pulsklokker – som seerne kan følge med på.

I den sammenheng ble pulsklokkeselskapet Polar tydelig eksponert før det første partiet. Det får etikkekspert Gunnar Bodahl-Johansen til å reagere.

– Det er helt unødvendig å vise de bildene, sier Bodahl-Johansen til Aftenposten.

Selv tar NRK selvkritikk. Kanalen lover endringer i de neste sendingene.

Uenige eksperter

Det hele startet med at NRKs reporter Martin Giæver intervjuet sponsorsjef i Polar Karoline Dyhre Breivang. Der var samtaleemnet pulsklokker, uten at det konkrete merket ble nevnt.

Noen minutter senere henvendte NRK-reporteren seg til spillerne: «Dere kan nå bli med meg over til bordet, der dere kan velge ut én av pulsklokkene», sa han.

Deretter ble Carlsen og Nakamura instruert i hvordan pulsklokkene fungerer. Dette tok ca. 1 minutt.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen synes ikke NRK har gjort noe spesielt kritikkverdig.

– Det vesentlige for presseetikken er at innslagene skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame. Jeg reagerer ikke spesielt på dette innslaget, men må ta forbehold om at jeg ikke kjenner saken godt, skriver Floberghagen i en e-post.

Bodahl-Johansen, som er tidligere fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, er imidlertid mer kritisk.

– De dveler ved et produkt som jeg ikke synes det er nødvendig å dvele ved på denne måten. Det er helt unødvendig for en allmennkringkaster, mener Bodahl-Johansen, som presiserer at han kun har sett det aktuelle klippet – og ikke hele sendingen.

NRK lover endringer

Det hører med til historien at dette er første gang pulsmålere blir brukt i en TV-sending.

– Vårt poeng er at dette er en redaksjonell nyvinning, for å komme tettere på utøverne, sier sportsredaktør i NRK Egil Sundvor.

Da Carlsen og Nakamura skulle ta på seg pulsklokkene, lå det rundt ti esker på bordet. Dette hadde imidlertid en konkret forklaring, forteller Sundvor.

– Hver enkelt fikk velge mellom fem klokker. Hensikten med det var å unngå at noen utenfra kan manipulere klokkene. Det er visst sånn at man kan signalisere med morsekode via klokkene. Det kan for eksempel brukes til å vise spillerne om de står bra eller dårlig, sier Sundvor.

Han lover likevel at NRK vil gjøre endringer i sine sendinger.

– Vi så det da vi sendte bildene ut. Polar ble eksponert for mye. Det ødelegger det redaksjonelle inntrykket. Det skal det ikke gjøre.

Avviser produktplassering

Bodahl-Johansen mener NRKs eksponering av pulsklokkeselskapet ikke er forenlig med rollen som rikskringkaster.

– Det er ren og skjær produktplassering. Det blir veldig påtatt, sier Bodahl-Johansen.

Rent juridisk faller imidlertid ikke praksisen under produktplassering. Det presiserer fungerende direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet Hanne N. Sekkelsten i en e-post:

– For at det skal være brudd på regelverket, må NRK ha fått betalt eller en form for vederlag for at produktene skal vises.

Og Sundvor i NRK avviser at kanalen har fått betalt.

– NRK har ikke lov til det. Det er ulovlig. Jeg kan forsikre om at dette ikke er produktplassering. I en folkelig sammenheng er det et produkt som er plassert, men vi har ikke lov til å gjøre butikk av produktplassering. Vi har bare kostnader av å lage denne sjakksendingen, sier Sundvor.

Han forsikrer om at NRK skal «dempe eksponeringen» av pulsklokkeselskapet. Kampen mellom Carlsen og Nakamura varer helt til tirsdag.

*Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura er like langt etter dag 1 av den uoffisielle VM-kampen. Begge partiene endte med remis.