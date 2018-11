New York Times hyller Magnus Carlsen: «Norsk herredømme»

Saken oppdateres.

Den britiske avisen The Guardian hadde livedekning av hele den siste kampen, og siterer stormester Judit Polgár som kommenterte partiene for tv.

– For en kamp, For en spiller. For et drama.

Spanske El Pais har også fulgt duellen tett, og mener Carlsen våknet på akkurat riktig tidspunkt.

– Geniet våknet på det avgjørende tidspunktet for å utfordre utfordreren i den jevneste duellen i historien. Nordmannen kan nå feire sin 28. fødselsdag med å utvide sin regjeringstid til syv år.

De snakket med den spanske forfatteren Fernando Arrabal, 86 år gammel, som tok turen fra Paris til London for å se på den siste kampen.

– Nå som den beste sjakkdatamaskinen er i stand til å spille som en verdensmester etter noen timer med læring, er jeg veldig tiltrukket av å se de beste menneskene i virkeligheten, fortalte han fra første rad til avisen.

– Uslåelig

Stormagasinet Die Spiegel mente at 27-åringen var uovertruffen i omspillet.

«Favoritten vant. I hurtigsjakk var Magnus Carlsen uslåelig».

Den sveitsiske avisen Neue Zürcher Zeitung har fulgt VM-et nøye, og mener at Carlsen i omspillet endelig levde opp til sitt rykte som en eksepsjonell spiller.

– Han klarte å fjerne alle hemninger som har hengt over ham i mesterskapet. En kombinasjon av en god åpningsforberedelse og intuisjon ga den regjerende mesteren en tidlig fordel, som han utnyttet med imponerende suverenitet, skriver de.

Sveitsiske Aargauer Zeitung mente dagen var en maktdemonstrasjon.

– Kongen av sjakk fortsetter å styre. Magnus Carlsen forsvarte VM-tittelen i London med en maktdemonstrasjon.

Norges herredømme

New York Times finner plass til nyheten om sjakkseieren i sin nyhetsoppdatering fra det forrige døgnet, og skriver at Norge fortsatt har herredømmet i sjakkverden. De skriver også at Magnus Carlsen er blitt en så stor kjendis i Norge at folk spiller sjakk selv på trikken.

Radiostasjonen St. Louis Public Radio, byen Caruana bor i, skriver at håpet om å få en verdensmester til byen falt.