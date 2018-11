Norsk ekspert vil endre VM-reglene

De har en lang forhistorie sammen. Nå kjemper de to VM-hjelperne en innbitt kamp på bakrommet.

Saken oppdateres.

LONDON: Ni av tolv VM-partier er ferdige. Og alle har endt remis.

Nå ønsker den norske stormesteren Jonathan Tisdall å endre VM-reglene.

– Det bør være minimum 16 partier. Da ville spillerne hatt mer tid til å gjøre feil. Da kan man ta mer sjanser, sier Tisdall.

Under onsdagens parti uttalte den amerikanske sjakkstjernen Hikaru Nakamura at «VM er over» om Carlsen vant partiet. Det var en spissformulering, men det er uansett bred enighet om at ett feilskjær nå kan avgjøre kampen om VM-tittelen.

– I dagens toppsjakk er det vanskeligere å ta risiko enn før. I tillegg er VM-kampene mye kortere enn før. Jeg trodde kampen bygget mot en eksplosjon. Men her kan det hende at begge er for redde, sier Tisdall.

1984: 48 partier og ingen vinner

Det er store kontraster til VM-systemet fra 1984. Da var det første mann til seks seire for verdensmester Anatolij Karpov og Garry Kasparov.

Resultatet ble hele 40 remiser. Etter at VM-kampen hadde vart i fem måneder ble den avbrutt på stillingen 5–3 til Karpov.

Siden 2008 har imidlertid VM-kampene blitt spilt som best av 12 partier. Nettopp Karpov har tatt til orde for at det er altfor kort.

Årets VM har gitt ny giv til diskusjonene om regelendring. Det forteller hvert fall innholdsredaktør i chess.com Mike Klein.

– Fordi VM-kampen ikke har ført til avgjorte partier, er det alt leserne våre vil snakke om. Noen forslag er tøysete, for eksempel å stoppe VM-kampen nå og begynne å spille Fischer Random. Det er kanskje et tegn på frustrasjonen deres, sier Klein.

– Tror ikke det vil løse problemet

Selv har Mike Klein liten tro på at det internasjonale sjakkforbundet FIDE vil endre VM-reglene.

– Jeg tror ikke 16 partier vil endre mye. Da må du i så fall tilbake til 24 partier. Og det tror jeg ikke vil skje, på grunn av spillernes turneringskalendere. De vil måtte få mange hviledager også. Lengden på VM-kampen vil også påvirke arrangøren, sier Klein.

Han tror også dagens format passer det moderne samfunnet bedre.

– Menneskene som leser disse sitatene, har ikke samme evne til å konsentrere seg som folk hadde for 20 år siden. Ingen av oss ser en video hvis den varer lenger enn 60 sekunder i dag, sier Klein.

Sjakklegenden Judit Polgár tror heller ikke en VM-kamp på 16 partier er veien å gå.

– Jeg er ikke sikker på at det vil løse problemet med mange remiser. Det forlenger bare VM-kampen, sier Polgár.

Hun kommer i stedet med et nytt forslag:

– Kanskje de bør spille hurtigsjakkpartier mellom langsjakkpartiene, bare for å endre dynamikken. Det blir så monotont nå. Det blir en rutine. Spillerne setter opp et slags skjold foran seg, sier Polgár og setter armene foran seg i en skjold-positur.

Torsdag får vi se om Carlsen og Caruana har med seg skjoldet igjen. Da er det klart for runde 10 av sjakk-VM. Caruana har da fordelen av de hvite brikkene.