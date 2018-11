Ny oppfinnelse kan revolusjonere sjakken: – Noen ble sjokkerte. Andre ble opprørte

Feil person i et styreverv kan vise seg å være kritisk for virksomheten

LONDON: «Jeg har alltid lurt på hvordan det vil være om en overlegen art landet på jorden og viste oss hvordan de spiller sjakk. Nå føler jeg at jeg vet det».

Det sa Magnus Carlsen-sekundant Peter Heine Nielsen til chess.com i desember 2017. En rapport om programmet AlphaZero, som baserer seg på kunstig intelligens, hadde nettopp blitt publisert.

Det kom frem at programmet hadde beseiret sjakkcomputeren Stockfish i en kamp på 100 simulerte partier, med 28 seire, 72 remiser og null tap.

Men det var ikke bare at programmet knuste Stockfish. Måten det skjedde på – avslørt ved 10 eksempelpartier – skapte også stor fascinasjon i sjakkverdenen.

«En game-changer», skrev nettstedet chessbase.com. «Sjakken blir aldri det samme igjen», skrev konkurrenten chess.com.

– Måten programmet spilte på, var en enorm og veldig positiv overraskelse. Det var eventyrlysten og spennende sjakk, forklarer stormesteren Ian Rogers.

Hvordan fungerer programmet?

Demis Hassabis (42) var selv rangert som verdens nest beste sjakkspiller under 14 år. Når han nå er på plass under VM i London, vil mange ha en bit av ham. Ikke på grunn av sjakktalentet, men fordi han er AlphaZero-prosjektets ansikt utad. Internasjonale medier har kalt Hassabis alt fra «genial» til «den kunstige intelligensens superhelt».

Demis Hassabis Født: 27. juli 1976 Land: England (gresk/kyproptisk far og kinesisk/singaporsk mor) 1993: Som 17-åring med å lage det kjente dataspillet Theme Park 1997: Fullførte med toppkarakterer en grad i informatikk på Cambridge University 2009: Fullførte en doktorgrad i kognitiv nevrovitenskap på University College London 2011: Grunnla kunstig intelligens-selskapet Deepmind 2014: Google kjøper opp Deepmind for 400 millioner pund (rundt 4,4 milliarder kroner etter dagens kurs)

Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens er utvikling av datasystemer som gjennomfører oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens Implementeres gjennom avanserte algoritmer Ifølge det amerikanske aksjeselskapet Gartner vil kunstig intelligens-markedet være verdt over 10 billioner kroner (10.000 milliarder kroner) i løpet av 2018 Her er noen av områdene kunstig intelligens brukes i dag: Selvstyrte biler Komponere musikk Transkribere tekst Behandle forsikringssaker Kilder: systek.no, snl.no, gartner.com

Etter at han kommer ut av VM-arrangørens offisielle TV-studio, møter vi ham. «Jeg har to minutter», sier Hassabis.

– Hva er forskjellen mellom AlphaZero og andre sjakkcomputere?

– Det er et helt annet system. Vi programmerer ikke sjakk-kunnskap, den lærer av seg selv og sine egne feil. Tradisjonelle sjakkcomputere er programmert av team med stormestere og programmerere med spesialisert sjakk-kunnskap. De definerer hva man gjør i konkrete situasjoner og hvilke regler man forholder seg til. Noen av disse sjakkprogrammene har tusenvis av regler. AlphaZero har ingen.

Med andre ord: Mens vanlige sjakkprogrammer har verdien på hver brikketype i bunn (f. eks. at et tårn er verdt fem bønder), har AlphaZero forkastet slike veiledende normer.

Programmet inneholder kun én ting som stammer fra mennesker: De elementære reglene for hvor brikkene kan flytte. Resten er styrt av kunstig intelligens. I løpet av fire timer lærte programmet seg å spille sjakk på skyhøyt nivå.

Resultatet ble en type sjakk mange eksperter mener er en krysning mellom computersjakk og «menneskelig sjakk».

– Hvordan har reaksjonene på programmet vært?

– Det har vært interessant med forskjellige reaksjoner. Noen har vært sjokkert, noen har vært opprørt, mens andre har vært forbløffet. Når vi gir ut mer informasjon, tror jeg folk vil bli mer forbløffet. Den typen sjakk programmet spiller, føles som sjakk fra en annen planet. Det er veldig vakker sjakk.

– Hvordan tror du programmet kan påvirke verdens beste sjakkspillere?

– Jeg vet ikke ennå. Men jeg håper det gir dem nye ideer. Jeg håper at en så talentfull spiller som Magnus Carlsen kan bruke disse ideene. Kanskje han kan finne noe interessant.

Vendepunktet i 1997

1997 er kjent som et slags vendepunkt for sjakkcomputere. Da tapte verdens beste sjakkspiller Garry Kasparov en duell mot IBM-maskinen Deep Blue.

– Først hadde vi kampen mellom datamaskiner og mennesker. Så nådde vi et punkt hvor det ikke var så mye vits lenger, forteller Dirk Jan ten Geuzendam.

Han er redaktør for magasinet New in Chess og jobber med en bok om hva sjakkspillere kan lære av AlphaZero.

Tidligere har ten Geuzendam blitt overrasket over hvor godt sjakkspillere klarer å tilpasse seg den teknologiske utviklingen. Blant annet peker han på at elitespillerne har blitt bedre på å forsvare seg i utfordrende sluttspill, på grunn av muligheter sjakkcomputere har vist dem.

– Og nå viser AlphaZero oss at sjakk er enda dypere, og mer komplisert, enn vi trodde. Spørsmålet er nå: Hva vil det lede til?

Tror det hever nivået

I moderne sjakk er computere allerede en essensiell del av toppspillernes forberedelser. Tilgang til AlphaZero vil potensielt kunne gi en stor fordel.

Men enn så lenge er programmet lukket for omverdenen. Det eneste som er offentliggjort er altså de ti partiene spilt mot Stockfish. Hassabis varsler imidlertid at flere partier vil bli offentliggjort snart.

Utviklingen kan heve nivået på verdens beste spillere ytterligere, tror stormester Ian Rogers.

– AlphaZero viser at vi fortsatt bare har skrapt overflaten ved sjakkens muligheter. Spillerne blir mer og mer oppmerksomme på svakhetene sine.

Poenget til Rogers ble understreket av Magnus Carlsens sitat til The Times før VM:

«Jeg suger fortsatt i sjakk. Jeg suger bare litt mindre enn de andre».