Ny remis: Ett tap kan vippe Magnus Carlsen ned fra tronen

Saken oppdateres.

Magnus Carlsen ble holdt til remis i sitt tredje parti for Vålerenga i europacupen mandag. Sjakkessets posisjon som verdensener lever farlig.

Etter to strake remis er Carlsens luke til Fabiano Caruana nede på 4,3 poeng. Det betyr at et overraskende tap i løpet av klubbturneringen i Hellas, kan vippe ham ned fra tronen han har sittet på i sju strake år.

Med hvite brikker hadde Carlsen gode seiersmuligheter i møtet med tyske Alexander Donchenko. En stund så det veldig lovende ut, men den norske verdensmesteren greide ikke å finne de avgjørende trekkene.

Skuffende remis for Magnus, som nok en gang bekrefter akilleshælen mot spillere 2500-2600. https://t.co/9cWTIWSOpS — Torstein Bae (@torbae) October 15, 2018

Dagen før spilte Carlsen også remis og tapte rankingpoeng. Da spilte han med svarte brikker mot sin polske sekundant Radoslaw Wojtaszek.

Snart VM

Carlsen har spilt tre partier for Vålerenga så langt i sjakkens «Champions League». Han innledet turneringen med en kontrollert seier lørdag. Da tjente han to poeng og økte avstanden til Caruana, men de forsvant og vel så det med to remis på rad.

Den siste tiden har amerikanske Caruana vært uhyggelig nær å rappe førsteplassen på verdensrankingen. Carlsen må holde koken oppe og unngå feilskjær i dagene som kommer hvis han fortsatt skal være verdensener når VM starter i London neste måned. Den duellen er mot nettopp Caruana.

Medaljekamp

Vålerenga vant mandagens kamp mot tyske Aachen 5-1. Det er Oslo-klubbens hittil klareste seier i europacupen.

Tidligere juniorverdensmester Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen, Kjetil A. Lie og russiske Jevgenij Romanov vant sine partier, mens Carlsen og svenske Nils Grandelius spilte remis.

Carlsen og co. sto med to seirer og en uavgjort før mandagens oppgjør. Med en tredje seier er Vålerenga fortsatt med i det ypperste tetsjiktet for fullt. Det er spilt fire av sju runder, og turneringen avsluttes torsdag.

– Med full klaff kan vi ta medalje, sa Vålerengas lagleder Dag Danielsen til NTB søndag kveld.

(©NTB)