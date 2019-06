Nyvinning i Norway Chess vekker reaksjoner: – Nesten uverdig å se på

To personer til sykehus etter at bil rullet rundt på E6

- Sjakkmiljøet verden over reagerer på at brikkene flyr veggimellom

Saken oppdateres.

Nytt av året er at ethvert parti som ender i remis under storturneringen i Stavanger, skal avgjøres med såkalt armageddon. Grepet fungerer som «sudden death» og garanterer en vinner.

Spilleren med hvite brikker får ti minutter mot svarts syv, men førstnevnte må vinne før tiden løper ut. Ved remis stikker svart av med seieren.

Sjakkekspert Atle Grønn likte ikke alt han så da Norway Chess tirsdag tok i bruk armageddon for første gang.

– Jeg er grunnleggende positiv til en slik nyvinning, men vi så i går at den kan forbedres. De traff ikke helt, sier Grønn og utdyper:

– Nå spiller de uten tilleggstid, og det er først ved trekk 60 at de får ekstra tid (3 sekunder) per trekk. Det gir noen tidsnød-dramaer som er nesten uverdig å se på. Flere i sjakkmiljøet verden over reagerer på at brikkene flyr veggimellom.

Han trekker spesielt frem armageddon-duellen mellom Levon Aronian og Alexander Gristsjuk, der sistnevnte endte opp med å tape på tid.

– Det var ikke sjakk de spilte til slutt. De kastet omtrent brikker på hverandre. Det ble alt for kaotisk, og det kunne man løst hvis man for eksempel hadde fått to sekunder i tillegg per trekk. Det vil fremdeles være armageddon, men det er bare små justeringer jeg mener man trenger.

LES VIDERE: Magnus Carlsen vant på historisk dag i Stavanger

Ikke hugget i stein

Norway Chess-gründer og styreleder Kjell Madland sier han nesten bare har fått positive tilbakemeldinger etter åpningsdagen.

– Dette er en utvikling, og ingenting er hugget i stein. Vi vil høste erfaringer og bruke dette videre. Videre er spørsmålet er om det er bedre å spille armageddon med vanlig tid, sier han og viser til at det vanligvis er fem minutter til hvit og fire til svart.

– Vi har utvidet tidskontrollen betydelig, understreker Madland.

Norway Chess innførte armageddon som en del av flere tiltak etter at 80 prosent av fjorårets partier endte med poengdeling. Likevel endte samtlige av tirsdagens fem åpningspartier i remis og måtte avgjøres med sjakkens «tiebreak».

Der viste Magnus Carlsen ingen nåde i møtet med Vishy Anand. Seieren var i boks da inderen ga opp. Grønn tror ikke armageddon passer den norske verdenseneren spesielt mye bedre enn andre.

– Men han er den beste og mestrer alle formater. I tillegg har han god psyke og et godt konkurranseinstinkt. En fordel er kanskje at han her ikke trenger å frykte remis så mye. Nå vet han at han får en ny sjanse. Han elsker å vinne, og med dette formatet blir det en vinner hver dag.

Ingen garantier

Etter tirsdagens partier kom den russiske sjakkstjernen Jan Nepomniasjtsji med en Twitter-melding som lett kan tolkes som et syrlig stikk mot bruken av armageddon i Stavanger.

«Kampen mot remis i Norway Chess viser virkelige gode resultater. Gleder meg til 2. runde. Fem nye remiser er noe dette meningsløse armageddon-initiativet fortjener».

Grønn mener grepet på ingen måte er meningsløs:

– Remispartiene var greie, og det er sånt som skjer av og til i toppsjakken. Her fikk vi underholdning, og det er ikke meningsløst. I tillegg fikk vi fem vinnere.

– Men det er ingen garantier for at initiativet med armageddon fører til færre remiser i den klassiske delen, men det vil helt sikkert gi mer sprik i feltet. Man får en helt annen dynamikk i turneringen.

Norway Chess går over ni runder og varer til 14. juni.