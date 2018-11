Ønsker å flytte VM – halvannen måned før start

Saken oppdateres.

LONDON: Fredag startet langsjakk-VM for Magnus Carlsen og Fabiano Caruana. Parallelt med VM-kampen har styret i det internasjonale sjakkforbundet FIDE avholdt møter.

Et av temaene som ble diskutert var hva som skal skje med VM i lyn- og hurtigsjakk. Etter det siste styremøtet i denne omgang – som fant sted lørdag – går det mot at mesterskapet flyttes fra Saudi-Arabia.

Det bekrefter visepresident i FIDE Nigel Short til Aftenposten.

– VM blir nesten helt sikkert ikke i Saudi-Arabia, skriver Short i en e-post etter lørdagens møte.

– Hva må til for at det likevel arrangeres i Saudi-Arabia?

– Da må myndighetene garantere at alle deltagere får innvilget visum.

VM arrangeres vanligvis i romjulen. Det er kun halvannen måned til.

– En glimrende VM-vert om alle får visum

For å forklare bakgrunnen for den drastiske vendingen rundt VM, må vi skru tiden tilbake til romjulen i fjor. Da arrangerte Saudi-Arabia lyn- og hurtigsjakk-VM til store protester. Under mesterskapet annonserte dessuten FIDE at det omstridte landet trolig også ville arrangere VM i 2018 og 2019.

I oktober ble det imidlertid et regimeskifte i FIDE. Saudi-Arabia-beslutningen er ett av de første viktige veivalgene til den nye FIDE-presidenten, russiske Arkadij Dvorkovitsj.

Avviklingen av Saudi-Arabia-VM har hele veien stått og falt på hvorvidt spillere fra Israel, Qatar og Iran får lov til å spille turneringen. De tre landene har iskalde relasjoner til Saudi-Arabia, noe som gjør det vanskelig å få visum.

– Hvis alle spillere fra alle forbund blir invitert og får visum, vil Saudi-Arabia være et glimrende sted å avholde VM, skrev FIDE-visepresident Short i en e-post til Aftenposten i oktober.

– Veldig aktuelt med VM i Norge neste år

Men nå virker det altså som at FIDE ikke kommer til å få denne garantien. I så fall må de se seg om etter et nytt arrangørland – kun halvannen måned før mesterskapet.

President i Norges Sjakkforbund Morten Lillestøl Madsen kommenterer situasjonen slik:

– Det som virker veldig positivt, er at FIDE jobber hardt for å arrangere lyn- og hurtig-VM, selv med kort frist, sier Madsen, som er på plass her i London for å følge Magnus Carlsens VM-kamp.

Kjell Madland, styreleder for Norway Chess, jobbet lenge for å få lyn- og hurtigsjakk-VM til Stavanger i 2017. Den planen kollapset etter at søknaden om statsstøtte ble avslått. Morten Madsen tror sannsynligheten for statsstøtte kan øke dersom FIDE åpner seg som organisasjon.

– Er Norge aktuelle til å ta over lyn- og hurtigsjakk-VM?

– På en måte kan man si at valg av ny sjakkpresident øker sannsynligheten for at FIDE gjør de endringene de har sagt de skal og for at vi vil kunne få offentlige tildelinger for å arrangere mesterskap. Men fristen blir nok for kort til denne romjulen. Til neste år blir det veldig aktuelt, sier Madsen.

Tarjei Joten Svensen har fulgt toppsjakken tett i flere år. Han tror to land peker seg ut som mest aktuelle til eventuelt å erstatte Saudi-Arabia som VM-vert.

– Russland først og fremst. Deretter kanskje Aserbajdsjan.

Rabalder i fjor

For FIDE er det imidlertid visumtrøbbelet som har gjort Saudi-Arabia uspiselig som VM-arrangør. I fjor fikk ikke spillere fra Israel, Qatar og Iran visum før VM-starten i fjor. Til slutt fikk riktignok spillerne fra Qatar visum i tide til del to (lynsjakkdelen) av mesterskapet.

Saudi-Arabia har også fått massiv kritikk fra menneskerettighetsaktivister. Ifølge Human Rights Watch gjennomførte landet 146 henrettelser bare i 2017. Landet har også vært i hardt vær denne høsten i kjølvannet av drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

I kombinasjon førte visumsaken og menneskerettighetssituasjon til at Carlsen fikk kritikk for å stille i mesterskapet.

– Det er opp til Magnus å bestemme om han vil delta. Men jeg er på en måte skuffet over ham, og jeg vet mange deler den følelsen – inkludert mange norske sjakkentusiaster, uttalte Emil Sutovsky, presidenten i sjakkproffenes fagforening (ACP), til Aftenposten.

Etter at Carlsen sikret VM-gullet i lynsjakk, sa imidlertid verdensmesteren til NRK at man «ikke kunne fortsette å arrangere VM i Saudi-Arabia» dersom ikke alle kvalifiserte spillere fikk innvilget visum. I et VG-intervju tidligere i høst truet Carlsen så med boikott av VM.

Nå virker det som at Carlsen har fått med seg FIDE på standpunktet.