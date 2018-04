Pressekonferansene i storturnering stemples som «pinlige». Carlsen skulket: – Jeg ville heller ha bot

Dette bildet skaper heftig debatt: – Hadde det vært for mye å ofre gullet?

Storturneringen Shamkir Chess, der Magnus Carlsen deltar, har vært en traust affære. Så langt har 22 av 25 partier endt i remis.

I stedet har den store snakkisen blitt pressekonferansene etter partiene. Der har den serbiske sjakklegenden Ljubomir Ljubojević vakt oppsikt med sine uvanlige spørsmål til spillerne. To eksempler:

«Hvis du ble angrepet, ville du prøvd å hypnotisere personen eller løpe vekk?»

«Ville du akseptert å spille i en turnering med bitcoin som premiepenger?»

– Pressekonferansene er såpass pinlige for spillerne, at det handler mer om å lide enn å kjede seg, sier Grønn.

– Det er veldig merkelig, men også morsomt, sier tidligere toppsjakksjef Jonathan Tisdall.

Carlsen skulket

Flere av sjakkstjernene har vært tydelig irriterte over pressekonferansene i den aserbajdsjanske storturneringen.

Lørdag valgte Magnus Carlsen å skulke etter partiet mot Rauf Mamedov – nordmannens tredje strake remis. Han forklarte hvorfor på pressekonferansen dagen etter.

– Jeg var litt sliten og skuffet etter partiet. Disse pressekonferansene har vært langsomme affærer. Enhver bot ville vært mer utholdelig enn å sitte på enda en pressekonferanse etter et vanskelig parti. Det er mitt ærlige svar, sa Carlsen ifølge chess24.com.

Carlsens manager Espen Agdestein forteller at verdensmesteren ikke kommer til å bli bøtelagt. Agdestein understreker at de ikke er misfornøyde med arrangøren og at det er «god stemning».

– Normalt går han på pressekonferansene. Det forventer arrangøren. Men han leverer såpass bra når han er der. Og hvis han ikke føler seg opplagt, stiller han heller til kortere intervjuer, sier Agdestein.

– Ser ikke forskjellen fra en pubsamtale

Carlsen-manageren beskriver sjakkpressekonferanser generelt som «ymse». Han tror seansene i Shamkir preges av at de ikke ledes av pressefolk, men snarere stormester Ljubojević.

Serberen var blant verdens beste spillere på 1970-tallet. Han er dessuten kjent for sin morsomme personlighet, forteller Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Ljubojević er høyt respektert i sjakkverden, men han fremstår ikke veldig proff på pressekonferansene. Arrangøren har bare hentet inn en legende fra 70-tallet, og tenker «dette går bra». Men det ser ikke ut som at legenden helt ser forskjellen mellom en pubsamtale og en pressekonferanse, sier Grønn.

Det var søndag at Ljubojevic spurte Carlsen om hvorvidt han var redd for å bli angrepet på gaten.

– Det spørsmålet er ganske upassende. Det kan gi sitte gærninger der ute som får ideer. Alle kjente folk er nok litt redde for det, sier Atle Grønn.

Carlsen parerte spørsmålet med å begynne å snakke om ulveproblematikken i Norge – tilsynelatende som en spøk.

– Magnus tok det humoristisk. Han snakket om ulvene. Han er såpass dreven, at han stort sett håndterer slike spørsmål ganske bra, sier Agdestein.

Karjakin venter

Det var først på mandagens pressekonferanse – etter runde 5 – at Carlsen kunne snakke om en seier. Da hadde han akkurat beseiret polske Radoslaw Wojtaszek, etter å ha gått aggressivt til verks i åpningen.

Med fire runder igjen ligger Carlsen på annenplass. Det er et halvt poeng opp til ledende Veselin Topalov.

– Det er bare Topalov av konkurrentene som har vært i stand til å vinne partier. Og Topalov er høyst ustabil. Jeg blir overrasket om Magnus ikke vinner turneringen, sier Jonathan Tisdall.

– Det ser bra ut for Magnus. Det blir en morsom avslutning, sier Grønn.

Han tror imidlertid Carlsen skal slite med å sikre sin andre seier i sjette runde. Da skal nemlig nordmannen spille med svarte brikker mot solide Sergej Karjakin.

Det partiet spilles onsdag, etter hviledagen tirsdag.