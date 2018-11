Rivalene er sterkt kritiske – men Carlsen forsvarer teamet

Vil vi være et eksempel til etterfølgelse for konservative, kvinnefiendtlige krefter internasjonalt?

Saken oppdateres.

Mandag kom den åttende remisen i rekken. Så langt er VM-kampen usedvanlig tett. Eller som Carlsen beskrev den tidligere i mesterskapet: Fastlåst.

Blant to av Magnus Carlsens argeste rivaler peker ett spørsmål seg ut: Hvorfor får ikke Magnus Carlsen til mer med de hvite brikkene?

– Helt ærlig: Det er et mysterium for meg hva Magnus’ sekundanter driver med, siden arbeidet deres i praksis er usynlig, sa Sergej Karjakin til nettstedet ruchess.ru etter det sjette partiet.

– Det som har overrasket meg mest av alt er Magnus’ forberedelser, sa Hikaru Nakamura i sendingen til chess.com underveis i runde syv.

– Generelt har han ikke fått til mye med hvit, bemerket Nakamura.

FIKK DU MED DEG DETTE? Carlsen hørte stemmer under partiet: – Uakseptabelt.

Tok teamet i forsvar

Onsdag skal Magnus Carlsen spille med hvite brikker. Tidligere i VM har han vært skuffet over utbyttet i hvitpartiene.

Nå står det mer på spill enn noen gang. En etterlengtet seier i onsdagens parti vil gi Carlsen et forsprang før de siste tre rundene, der han må spille to av partiene med svarte brikker.

Karjakin mener Carlsen spilte bedre i åpningene mot ham, under VM i New York i 2016. Russeren beskriver Carlsens forsøk på å overraske Caruana i det sjette partiet som «naivt» og synes nordmannens spill med hvite brikker har en «total mangel på ideer»

Carlsens team ledes av den danske stormesteren Peter Heine Nielsen, som regnes som én av verdens beste sekundanter. Mandag kveld ble Carlsen spurt om han er fornøyd med teamets jobb.

– De jobber iherdig. Jeg er veldig fornøyd med dem. Spillet er opp til meg, svarte Carlsen.

Stormester er forbløffet

Men Carlsens team har sine kritikere her i London, deriblant Ian Rogers. Den australske stormesteren er svært skuffet over det Carlsen har vist i åpningene med hvite brikker.

– Carlsen har et bra team. Jeg er forbløffet over at de ikke har vist noe. Kanskje de har et ess i ermet, men det er litt sent å vise det nå, sier Rogers, som jobber for nettstedet lichess.org under mesterskapet.

Det hører med til historien at Fabiano Caruana også har slitt i flere av sine hvitpartier. Derfor tror redaktør for bladet New in Chess, Dirk Jan ten Geuzendam, at Carlsens «hvitvansker» delvis kan forklares av en trend i moderne sjakk.

– De fikk ikke så mye til med hvit mot Karjakin heller. Kanskje det er en tendens i sjakk på ultrahøyt nivå, sier Ten Geuzendam.

– Det er åpenbart veldig vanskelig å finne noe som gir hvit en fordel. Det er rart, for vi er ikke vant til det, fortsetter han.

Fikk du med deg det fine øyeblikket med Carlsen og niåringen? – Det var nok et stort øyeblikk.

Skal prøve å ta igjen

I mandagens parti skapte riktignok Caruana trøbbel for Carlsen. Etterpå innrømmet verdensmesteren at han var litt lettet.

Onsdag er det nordmannens tur til å ta igjen. Den erfarne sjakkjournalisten Leontxo García er spent før de fire siste VM-partiene.

– Nå er det et lotteri. Nervene er den viktigste faktoren. Så langt har Fabiano vært bedre enn Magnus på det, sier García, som jobber for den spanske storavisen El Pais.

Runde 9 av sjakk-VM starter onsdag klokken 16.00 norsk tid.