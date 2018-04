Rykteflom om at USA vil kuppe Magnus Carlsens VM-kamp. Nå slår sjakktopp tilbake.

Saken oppdateres.

Magnus Carlsen skal spille sin fjerde VM-kamp i november.

I fjor ble London annonsert som vertsby. Men etter at Fabiano Caruana vant kandidatturneringen, kom spekulasjonene.

Den storpolitiske konflikten mellom Russland og Storbritannia har sådd tvil rundt London-VM – siden den i stor grad er finansiert av russiske sponsorer.

I en pressemelding i forrige uke stilte Saint Louis Chess Club seg til rådighet – dersom arrangøren ville bytte vertsby. Muligheten om en VM-kamp i St. Louis, USA – der Caruana bor – er blitt omtalt av store medier som den britiske avisen The Guardian og den amerikanske TV-kanalen CBS.

Nå slår AGON – selskapet som arrangerer VM-kampen – tilbake mot påstandene.

– VM finner sted i London og blir ikke flyttet, skriver administrerende direktør Ilja Merenzon til Aftenposten i en e-post.

– Forsøk på PR

Bakgrunnen for spekulasjonene er en uttalelse fra august 2017. Da sa forretningsmann og styreleder i Saint Louis Chess Club Rex Sinquefield til nettstedet fivethirtyeight.com at han ville gjøre alt i sin makt for å få VM-kampen til USA – dersom en amerikaner kvalifiserte seg.

Da Caruana senere vant kandidatturneringen i Berlin, publiserte Saint Louis Chess Club en pressemelding. Der sto det at klubben var klare til å «gå i dialog» med VM-arrangøren, dersom et skifte av arrangør ble aktuelt. I pressemeldingen ble det imidlertid også presisert at Saint Louis hverken hadde blitt spurt om å arrangere VM eller lagt inn et bud.

Overfor CBS uttalte den amerikanske stormesteren og Sinquefield-støttespilleren Yasser Seirawan at St. Louis kunne tilbudt en «betydelig større» premiepott enn 1 million dollar – som er den fastsatte premiepotten for London-kampen.

– Saint Louis Chess Club har et enormt budsjett for sjakk. Det ser ikke ut til å være en grense for hvor mye Sinquefield er villig til å bruke, sier Tarjei Joten Svensen – mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no.

Men selv ikke voldsomme summer kan flytte årets VM-kamp, skal vi tro Merenzon.

– Vi er glade for at kampen finner sted i London. Folk har allerede begynt å booke hoteller i London. Det er blitt annonser offentlig av FIDE og World Chess, og ryktene er bare rykter. Det er forsøk på å få litt PR ut av det hele (noe som er helt normalt), skriver Merenzon i e-posten.

Usikkerhet rundt Russland-konflikten

Usikkerheten rundt VM-verten virker altså ikke å ha startet hos AGON. Så hva var bakgrunnen for ryktene? Tarjei Joten Svensen har en teori.

– Det kommer sannsynligvis på grunn av usikkerheten rundt at det stort sett er russere som finansierer kampen, mener Svensen.

Beskyldningene har nemlig flagret mellom russiske og britiske myndigheter siden 4. mars. Da ble den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter funnet bevisstløse på en benk i Salisbury, England. En nervegift skal ha blitt brukt. Storbritannia har lagt skylden på Russland, som benekter anklagene. Konflikten har gått hardt utover forholdet mellom landene.

Samtidig er det russiske millioner bak VM-kampen i London. Hovedsponsor er det russiske gjødselselskapet PhosAgro. I tillegg er Moskva-baserte Kaspersky Lab inne som FIDEs offisielle partner for datasikkerhet.

Til tross for Russland-koblingene, tror Svensen fortsatt VM-kampen går i London.

– Det er ikke grunn til å tro at kampen flyttes. Det må i så fall være om problemene mellom Russland og Storbritannia eskalerer. Det er den eneste grunnen jeg kan se for meg. Så jeg tror på London, sier Svensen.

Får han rett, slipper Magnus Carlsen en ny «bortekamp» i VM. I 2013 beseiret han Viswanathan Anand i inderens hjemby Chennai. VM-kampen i 2014 gikk i Sotsji, mens 2016-oppgjøret mellom Carlsen og Sergej Karjakin ble arrangert i New York.