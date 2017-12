Så mye tjener Magnus Carlsen på VM-triumfen

Saken oppdateres.

Lørdag sikret Magnus Carlsen verdensmestertittelen i lynsjakk – etter et rotterace mot Sergej Karjakin. Carlsen sikret gullet etter seieren over Anton Korobov i nest siste runde.

Dette er tredje gang Carlsen vinner VM i lynsjakk. Aldri har tittelen vært mer lukrativ.

Førstepremien er på 250.000 dollar. 20 prosent av dette må imidlertid betales inn til det internasjonale sjakkforbundet FIDE.

Dermed innkasserer Carlsen 200.000 dollar (rundt 1,65 millioner kroner).

– Magnus liker at det er bra pengepremier, med tanke på at det er en form for annerkjennelse for sjakken. Bortsett fra det tenker han ikke så mye over det, forteller manager Espen Agdestein.

Han forteller at gullpremien er «i det øvre sjiktet» av det Carlsen pleier å tjene på turneringer, men presiserer at premiesummene i langsjakk-VM er enda større.

– Helt vilt

Premiesummene er uansett uvanlig store i Saudi-Arabia. Den totale premiepotten for mesterskapet – fordel på lyn- og hurtigsjakk-VM for begge klasser – er på 2 millioner dollar (rundt 16,6 millioner kroner)

Premiepotten i Saudi-Arabia er fem ganger større enn det var i Berlin-VM i 2015. Økningen har vakt oppsikt blant eksperter.

– Wow, fem ganger – det er mye. Jeg var ikke klar over at det var så mye, sa sjakkproffen Jon Ludvig Hammer til Aftenposten tidligere i VM.

– Det er helt vilt, egentlig, sa sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen.

Slik fordeles premiepengene i lynsjakk-VM:

(1 amerikansk dollar er rundt 8,2 kroner)

1. plass: 250.000 dollar

2. plass: 125.000 dollar

3. plass: 75.000 dollar

4. plass: 50.000 dollar

5. plass: 40.000 dollar

Premiepengene fortsetter helt ned til 30.-plassen, som får 1.000 dollar.