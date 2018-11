Så mye tjener Magnus Carlsen på VM-triumfen

Slik er overgangen fra langsjakk til hurtigsjakk: – To helt forskjellige spill

Saken oppdateres.

LONDON: Onsdag ble sjakk-VM avgjort gjennom omspill.

Dramaet endte med at Magnus Carlsen beholdt sin VM-tittel.

Utfallet av VM-kampen har imidlertid ikke så stor påvirkning på premiepotten. Den fordeles nemlig slik:

Vinneren: 550.000 euro (ca. 5,4 millioner kroner)

Taperen: 450.000 euro (ca. 4,4 millioner kroner)

Carlsen visste ikke om regel

Dermed sitter altså vinneren igjen med 55 prosent av premiepengene. Men hadde VM blitt avgjort etter de 12 ordinære partiene, og ikke etter omspill, ville fordelingen vært 60/40.

Etter runde 12 fikk spillerne spørsmål om hvorvidt de visste at fordelingen ble endret etter omspillet, og om det påvirket strategien deres.

– Jeg var ikke klar over det, svarte Carlsen.

– Ja, jeg var klar over det, men jeg bryr meg egentlig ikke om pengene, svarte Caruana.

Gjenstand for kritikk

I FIDEs regelverk er det satt et minimumskrav til premiepotten på 1 million euro. I London følger altså arrangøren akkurat dette kravet. Premiepengene var på samme nivå i 2014- og 2016-VM. I Chennai i 2013 var de imidlertid på en verdi tilsvarende 15 millioner kroner.

Den nye ledelsen i det internasjonale sjakkforbundet FIDE har vært kritisk til AGON, selskapet som arrangerer VM-kampene. Premiepengene i VM er et av ankepunktene.

Trenden er nemlig at premiepengene har gått ned.

– Det er slående hvor mye lavere premiepengene er i dag enn da jeg spilte VM-kamp mot Garry Kasparov for 25 år siden, sa FIDE-visepresident og tidligere toppspiller Nigel Short til chess.com i september.

Har du hørt om den nye oppfinnelsen som kan revolusjonere sjakken? – Noen ble sjokkerte. Andre ble opprørte

Kritisk Carlsen

Magnus Carlsen har også vært kritisk til pengepremiene. Tidligere i år uttalte han til VG at VM «skal være så stort som mulig», og at premiepengene er «en av tingene som gir mer prestisje».

Ifølge skattelistene sto Carlsen oppført med en formue på 26,9 millioner kroner i 2017. Sjakk-karrieren er imidlertid ikke motivert av penger, ifølge manager Espen Agdestein.

– I starten av en karriere har penger mer å si. Det handler om å sørge for inntekter. Nå er ikke det viktig lenger, sa Agdestein til Aftenposten tidligere i VM.

Da fortalte han at årsaken til at Carlsen dukker opp stadig sjeldnere i reklamekampanjer er at han «ønsker å konsentrere seg om sjakken».